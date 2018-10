As múltiplas maneiras de explorar Dubai

Quinze horas depois, finalmente desembarco em Dubai. A cidade de ares modernos, com arranha-céus impressionantes de designs variados (todos querem se destacar de alguma maneira), impressiona por suas formas superlativas e a tendência aos recordes. Ali estão o maior prédio do mundo, o maior shopping center do mundo, a maior moldura a céu aberto do mundo e por aí vai...

Dubai continua a ostentar projetos arquitetônicos ambiciosos – afinal, esta é sua marca. Mas a cidade quer mais. Quer ser destino também para as famílias, com parques com atrações tecnológicas para crianças e adultos, como o IMG Worlds of Adventure ou o Motiongate. Quer ser destino para amantes do kite e do surfe, com operadoras especializadas sempre a postos na Kite Beach. E até quer oferecer um pouco de poesia – por que não? – com imensos jardins floridos. Tudo isso, vale lembrar, em meio ao deserto.

Segundo o Departamento de Turismo e Marketing de Comércio (DTCM) de Dubai, houve um aumento de 47% de visitantes brasileiros em 2017 em relação ao ano anterior. Isso não significa necessariamente que todos eles tinham a cidade como destino final. Hub dos voos da Emirates, Dubai é uma pausa para quem está em conexão: a empresa permite o stopover, paradas prolongadas no destino. A própria Emirates pode organizar o hotel e os passeios nessa parada, de acordo com o gosto do cliente.

Outro fator que pode ter estimulado o crescimento do interesse dos brasileiros em Dubai é o visto de turista. Desde junho deste ano, ele passou a ser gratuito e emitido na chegada para estadas de até 90 dias.

Não importa quanto tempo você tenha disponível por lá: não vão faltar atrações que se encaixem no seu perfil.

ANTES DE IR

Aéreo: São Paulo – Dubai – São Paulo custa a partir de US$ 1.085 na Emirates (emirates.com).

Visto: agora, brasileiros podem tirar o visto na chegada, sem custo.

Moeda: 1 dirham equivale a R$ 1,09.

Quando ir: as temperaturas são mais frescas de outubro a março.

Site: visitdubai.com/pt.

*O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DO TURISMO DE DUBAI