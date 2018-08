Atrações pós-carnaval

1) Paraíba

Blocos de rua (Campina Grande)

Mantendo a tradição, o bloco Rubacão da Socorro desfila no sábado, dia 17, na Vila do Artesão, a partir das 13h. No domingo, o Bloco Imprenssados se apresenta na sede da Associação Campinense de Imprensa, às 16h.

2) Pernambuco

Blocos de rua (Recife)

O fim de semana pós-carnaval em Recife tem desfiles de dois blocos já anunciados. Na sexta-feira, dia 16, é a vez do Selinho não é gaia levantar os foliões na Praça das 5 pontas. No sábado, o bloco Não Acredito que Te Beijei desfila no Clube Internacional do Recife. Ingressos a partir de R$ 70, no site.

3) Rio de Janeiro

Blocos de rua (Rio de Janeiro)

Na capital carioca, os blocos voltam às ruas na sexta-feira pós-carnaval com o Bangay Folia, em Padre Miguel, na zona Oeste, a partir das 16h. Ainda no dia 16, o Só Tamborins desfila na Lapa, a partir das 18h. No sábado pós-folia, dia cheio com quase 30 atrações. O bloco Bafafá abre as festividades em Ipanema, às 9h, enquanto o Bloco das Poderosas e Anitta, sai do centro no mesmo horário. No domingo, quase 20 blocos desfilam. Destaque para o Monobloco, que começa a sua concentração no Aterro do Flamengo, zona sul, às 6h, e termina o cortejo às 12h.