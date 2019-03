Barra de Gramame: uma das praias mais cênicas

Popular e beira-rio, a Barra de Gramame é a João Pessoa sem frescura. A 25 quilômetros da orla urbana da capital, é frequentada sobretudo por moradores da região.

Uma língua de areia separa essa extensa praia de ondas fortes e o rio que dá nome ao local, cujas águas costumam ganhar mesas e cadeiras de plástico sobre bancos arenosos que surgem de acordo com a maré. Caiaques e pranchas de stand up paddle podem ser alugados ali mesmo, principalmente nos fins de semana.

De um lado há barracas rústicas e serviços como passeios de barco em águas fluviais. Mas a versão mais selvagem de Gramame fica à direita da praia, em direção às falésias alaranjadas que se debruçam sobre o mar, em uma das praias mais cênicas do litoral pessoense, no limite com o município de Conde.

COMO CHEGAR

Os raros turistas que visitam a Barra de Gramame costumam chegar apenas em passeios privativos de bugue. Quem vai de carro por conta própria deve seguir pela PB-008, em direção a Conde, no litoral sul da Paraíba.