Bem-vindo ao fim do mundo: os encantos de Torre del Paine

O fim do mundo é lindo. E te deixa sem fôlego. Literalmente e metaforicamente. Explorar o Parque Nacional Torres del Paine, no extremo sul do Chile, exige caminhar e um bom pique. Mas o que se vê na paisagem vale cada gota de suor.

A exigência física é para todo tipo de pessoa, desde os mais atléticos até os mais sedentários. Claro que quanto melhor o preparo físico, maior o número de opções de passeios. O mais emblemático é a subida à base das torres, principal cartão-postal do parque. São cerca de 22 quilômetros, metade subindo, metade descendo, e leva o dia inteiro - em média, oito horas.

As três torres de granito, que foram esculpidas pelos glaciares ao longo de séculos, têm sempre uma centralidade nos passeios. Mas não se assuste: além dos diversos circuitos de caminhadas com diferentes graus de dificuldade, há outras opções para explorar os 283 mil metros quadrados do parque. Percorrer as trilhas a cavalo, de barco ou mesmo de carro são possibilidades que tornam os circuitos mais democráticos.

As agências de Puerto Natales também oferecem passeios de ônibus, que duram o dia inteiro e param em diversos pontos dentro e fora do parque. Eles costumam buscar no hotel e trazer de volta – algumas incluem refeições e entradas, em outras o valor é pago à parte. Os preços começam em uma média de R$ 200.

Para chegar, é preciso voar da capital Santiago até Punta Arenas, e depois seguir por cerca de 300 quilômetros por uma boa estrada até o parque. Outra possibilidade é voar de Santiago para Puerto Natales, que fica a apenas 80 quilômetros do parque - mas esse trajeto só funciona durante a altíssima temporada, entre dezembro e fevereiro.

Para todos

Nas proximidades do parque existem acomodações para todos os tipos de gosto e bolso - mas já vale reforçar que não é muito barato ficar perto do parque. Existem hotéis luxuosos, com o sistema all-inclusive, até pousadas, acampamentos e refúgios no meio das trilhas (neste caso, é preciso agendar pelo sistema de reservas do parque). Algumas pessoas optam por ficar em Puerto Natales e fazer todos os dias o trajeto de carro até o parque.

Em uma viagem como essa, o planejamento é importante para definir a quantidade de dias que o turista pretende ficar na região. Geralmente, quatro ou cinco noites é o período ideal para os passeios principais, mas todo mundo vai embora com a sensação de querer ficar um dia a mais.

As paisagens únicas atraem cerca de 500 mil pessoas por temporada ao parque. Para se ter uma ideia, há 20 anos o número de visitantes girava em torno de 18 mil. A maior parte do público se concentra em sete ou oito meses no ano - muitos hotéis fecham no fim de maio e só voltam a abrir em outubro. O parque, contudo, fica aberto o ano todo.

Esse aumento no número de turistas promoveu também um processo de regulamentação. Fazer fogo no parque é proibido desde o grande incêndio de 2011 e é preciso levar todo lixo produzido para fora do parque. Afinal, preservar é a prioridade - e os visitantes vêm justamente por causa do contato com a natureza.

DICAS

* Esteja preparado para a ausência de banheiros em algumas trilhas. Muitas vezes o matinho é a única solução possível.

* No Parque Nacional não há sinal de celular. Desligue-se e conecte-se com a natureza.

* Por se tratar de uma área isolada, leve remédios de primeira necessidade.

* O clima seco em qualquer época exige boa hidratação. Tenha sempre uma garrafa d'água a tiracolo.