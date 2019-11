Berlim ao ar livre no verão

De monumentos a museus, do Muro à fama de baladeira, nada é tão representativo da alma de Berlim quanto os parques que ocupam 30% do território da cidade. E que, durante o verão que começou há pouco no Hemisfério Norte, são, literalmente, tomados por multidões de moradores ávidos pela sua cota anual de sol.

Ao ar livre. Admito. Senti uma pontada de inveja da quantidade e da qualidade dos jardins públicos que a cidade conserva, bem no meio do emaranhado urbano (alguns têm até pequenas cachoeiras!). E caí irremediavelmente de amores pelo jeito berlinense de viver ao ar livre.

Nos gramados e à sombra das árvores, eles leem, dormem ou tomam sol estendidos sobre a canga. Namoram, fazem piqueniques em família, saraus. Grupos de adolescentes discutem trabalhos escolares. Crianças correm. Qualquer atividade vale para aproveitar a claridade dos dias longos, que chegam a durar 18 horas.

Tiergarten. O maior dos parques da cidade começa no Portão de Brandemburgo e se estende ao longo dos dois lados da Avenida 17 de Junho. É cortado por lagos onde se pode fazer bucólicos passeios de barquinho. E tem, entre suas atrações, o Bundestag, sede do parlamento federal, que permite a subida grátis até seu domo de vidro, construído na recuperação do prédio, bombardeado na 2ª Guerra Mundial.

Zoo. O jardim zoológico de Berlim é o mais antigo da Alemanha - e o terceiro de toda a Europa. As crianças passam horas entretidas com a variedade de animais. Os adultos, se é que resistem à aparência pré-histórica do orangotango e à fofura do urso panda, podem relaxar nos bancos e nas mesas do café. Piqueniques são permitidos. Informações: www.zoo-berlin.de. Ingresso: 12 (R$ 33).

Charlottenburg. O Schlossgarten, jardim do castelo, se estende diante do barroco Palácio de Charlottenburg, o maior de Berlim, cuja construção começou no século 17. Hoje, funcionam ali museus, com entradas a 10 (R$ 28). Informações: www.spsg.de. Os desenhos perfeitos dos canteiros, os lagos e a casa de chá são outras atrações.

Viktoria. O pequenino Viktoria Park ocupa um terreno em aclive no bairro de Kreuzberg. Graças a essa geografia, tem um mirante em sua parte mais alta. Os habitués são os moradores moderninhos da vizinhança. Não raro, a animação segue pela curta noite adentro.