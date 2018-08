Beto Carrero: tira-dúvidas para um roteiro sem erros

Quanto custam os ingressos?

Os preços variam de R$ 100 a R$ 390 por pessoa, de acordo com a idade, a data da visita, o número de dias (1 a 3) e a antecedência da compra. Até 1.º de julho e de 2 a 31 de agosto, há ingressos mais em conta – 2 dias saem a R$ 170 para criança e R$ 180 para adulto, se comprados pelo site até um dia antes da primeira visita. Meses de férias escolares e o verão são períodos mais caros. Comprar na bilheteria no dia da visita aumenta em até R$ 55 o preço do ingresso. Site: betocarrero.com.br.

Vale ficar em Penha?

A cidade onde fica o parque Beto Carrero World tem em torno de 15 praias e alguma infraestrutura turística, basicamente pousadas familiares, hotéis básicos a uma distância que dá para ir a pé até o parque e restaurantes com funcionamento irregular fora do verão. Você não perde muito por não conhecê-la; à noite, falta o que fazer. Balneário Camboriú, a 40 quilômetros, tem mais opções de hospedagem, alimentação e outros passeios.

Onde ficar em Balneário?

Toda a orla é boa localização. O miolo mais agitado, com hotéis e restaurantes, fica no quadrilátero formado pela Avenida Atlântica (a da orla), a Avenida do Estado (duas ou três quadras para dentro, dependendo da configuração dos quarteirões), a Praça Almirante Tamandaré e a Barra Norte. Considere imóveis de temporada. Na semana da Páscoa, aluguei o meu no Airbnb.com.br, uma quitinete gostosa e bem equipada para até quatro pessoas, 5 noites, por R$ 589,32, com taxas. A Avenida Brasil, paralela à orla, concentra o comércio.

Como ir de Balneário ao Beto Carrero World?

De transfer em van ou micro-ônibus. Os meus foram com a Padrinho Cirino, que atende por Whatsapp (47-9266-2148) e cobra R$ 30 por pessoa, por dia, ida e volta. Há agências na Avenida Brasil que vendem o transfer com desconto de R$ 5 a R$ 10 por pessoa, se você comprar junto os ingressos do parque. O Uber custa de R$ 40 a R$ 50, mas a plataforma tem poucos motoristas em Penha, o que dificulta achar carro e aumenta a tarifa no retorno.

Alugar carro é uma boa opção?

Só para quem pretende fazer outros passeios, como ir à praia em Bombinhas (40 quilômetros ao sul) e passear em Blumenau (70 quilômetros). Considere, na hora de comparar, que o estacionamento no Beto Carrero World custa R$ 50 por dia para carro comum.

SAIBA MAIS

Aéreo: Latam (R$ 253), Gol (R$ 271), Avianca (R$ 332) e Azul (R$ 389) têm voos diretos SP-Navegantes-SP. De Navegantes a Balneário: são 33 km e não há transporte público. De Uber, sai R$ 45 a R$ 55. O táxi oficial do aeroporto (tel.: 47-3319-5103) é tabelado: R$ 137 por trecho (crédito e débito) e R$ 125 (dinheiro).

LEVE NA MALA

1. Pecado fashion. Nos pés, usem Crocs. Sim, até os adultos, e com meias se estiver frio. Os polêmicos tamancos de plástico são o único modelo de calçado possível para um dia confortável no parque. Secam rápido (é inevitável molhar os pés), são fáceis de tirar e calçar. A alternativa são os chinelos de borracha, que não funcionam para crianças e em dias gelados. Tênis não são boa ideia: molhados, viram um incômodo, que piora se vocês levarem calçados extras para a família. Quem vai carregar isso tudo?

2. Contra a chuva. Aceite: uma possível chuva não segura as crianças debaixo das áreas cobertas (que são poucas) por muito tempo. Leve capa; guarda-chuva é um estorvo. Pense em proteção para a mochila, celulares e máquina fotográfica.

3. Roupa seca. Leve uma muda extra, pelo menos para as crianças poderem voltar para o hotel à noite. Principalmente agora que é inverno e a roupa úmida e gelada o dia todo no corpo pode abrir caminho para um resfriado.

4. Produtinhos amigos. Nós gostaríamos de ter ficado mais tempo no setor do zoo no primeiro dia, mas fomos praticamente expulsos pelos mosquitos. Aqui, o repelente é indispensável. Protetor solar é bem-vindo, mesmo nos dias frios – são horas de caminhada sob o sol.