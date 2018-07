Beto Carrero World inaugura nesta sexta área temática de Hot Wheels; veja foto

Carros da marca Hot Wheels em tamanho real invadem o Beto Carrero World a partir desta quinta-feira (12 de julho), quando o parque inaugura a área temática inspirada no brinquedo. O centro do novo espaço é a arena com arquibancada para 3 mil pessoas onde será apresentado diariamente o Hot Wheels Epic Show, com acrobacias e muita velocidade em escala real.

Uma loja de brinquedos e presentes e um restaurante todo decorado na temática Hot Wheels fazem parte do espaço, que ocupa a área onde ficava o antigo Extreme Show.

O ingresso custa de R$ 100 a R$ 390 por pessoa, de acordo com a idade, a data da visita e o número de dias (1 a 3).

