Black Friday 2019: veja dicas para aproveitar e ofertas de pacotes de viagens

Todo ano é a mesma coisa: com a segunda metade de novembro, começa um bombardeio de ofertas em várias áreas. É a Black Friday, tradição emprestada dos Estados Unidos (onde ocorre um dia após o Thanksgiving Day, ou seja, no dia seguinte à quarta quinta-feira de novembro) que o comércio brasileiro abraçou com força a partir de 2010. Com o turismo não é diferente: hotéis, operadoras, empresas aéreas e até planos de milhagem criam condições especiais para estimular as compras nessa época do ano.

Este ano a Black Friday tem uma missão ainda maior: estimular o mercado em meio a uma semana marcada pela alta do dólar, que fechou a R$ 4,26 nesta quarta-feira (mas que passa dos R$ 4,40 em casas de câmbio).

Algumas dicas para conseguir melhores ofertas na Black Friday 2019:

- Entre na página da empresa assim que a promoção começar (normalmente, à meia-noite de quinta para sexta-feira). Dessa forma, você terá um leque de ofertas maior;

- Ative as notificações na página da empresa da qual você tem interesse (como companhias aéreas, por exemplo), siga essas empresas nas redes sociais e baixe os aplicativos. Eles costumam divulgar suas ações antes para seus seguidores. O mesmo vale para os buscadores de passagens. O Voopter, por exemplo, vai monitorar ofertas em passagens aéreas, seguros e hotéis e disponibilizá-las em abas específicas;

- Comprar por impulso nunca é uma boa decisão, mas demorar para comprar durante uma grande promoção pode significar perder a oferta. O ideal é fazer uma pesquisa prévia de destinos para onde você gostaria de viajar e períodos que encaixem em sua agenda. Assim, será mais fácil tomar a decisão quando a oferta aparecer.

Confira algumas ofertas a seguir.

PASSAGENS AÉREAS

Azul

A Azul faz um esquenta para a Black Friday com descontos de 15% em passagens domésticas. Para receber o abatimento, o consumidor precisa usar o código promocional "AZUL15" e fazer a compra até as 13h de quinta-feira, dia 28.

Há algumas restrições para a data da viagem. Ela não pode ser em uma segunda-feira, sexta-feira ou domingo, e deve estar contida em um dos seguintes períodos: 5 a 19 de fevereiro, 3 de março a 7 de abril, 14 a 16 de abril, 23 a 29 de abril, 5 de maio a 9 de junho ou 16 a 25 de junho de 2020.

Além disso, até o dia 30 de novembro, quem comprar pontos do programa fidelidade Tudo Azul ganhará bônus de 100% a 220%, conforme o perfil de cliente. O maior bônus (220%) é para clientes com mais de um ano de Clube e Clientes Diamante: se comprarem 10 mil pontos, receberão 32 mil pontos.

Já Clientes Clube e Clientes Safira e Topázio ganham 200% de bônus na compra de pontos: ao comprarem 10 mil pontos, ganham 30 mil pontos. Os demais clientes ganham bônus de 100%: na compra de 10 mil pontos, levam 20 mil.

Gol

As promoções da Gol e do programa Smiles para a Black Friday ainda são mistério. Depois de fazer algumas ações pontuais nos últimos dias, a Gol deixou para revelar sua promoção de Black Friday em cima da hora: as ofertas só estarão no ar na virada de quinta (28) para sexta-feira (29 de novembro).

Latam

Desde o dia 22, a Latam vem divulgando ofertas diárias em passagens, pacotes e pontos em seu programa de milhagens. Entre as ofertas divulgadas nesta semana, havia um pacote de três noites para Florianópolis, com saída de São Paulo, por R$ 599 por pessoa, com passagem ida e volta e hotel incluídos.

PASSAGENS RODOVIÁRIAS

ClickBus

Trocar o avião pelo ônibus pode ser vantajoso em muitos casos, como o Viagem mostrou nesta reportagem. Na plataforma de venda online de passagens rodoviárias ClickBus, os preços dos trechos terão abatimentos de 80%. O período de promoções vai das 20h de quinta-feira (28/11) até 23h59 de sexta-feira (29/11).

Partindo de São Paulo, por exemplo, há passagens com preço reduzido para o Rio de Janeiro (de R$ 134,27 por R$ 27), Belo Horizonte (de R$ 153,42 por R$ 35), Curitiba (de R$ 117,60 por R$ 25) e Florianópolis (de R$ 172,46 por R$ 35). As passagens promocionais podem ser consultadas aqui.

PACOTES TURÍSTICOS

Abreu Turismo

Na operadora Abreu, pacotes nacionais e internacionais têm descontos até o dia 1º de dezembro. Quatro noites em Foz do Iguaçu (PR), de 1 a 5 de abril de 2020, com aéreo saindo do aeroporto do Galeão (RJ), hospedagem com café da manhã e traslados, saem por R$ 1.050 por pessoa, em apartamento duplo. Esse preço é resultado da aplicação de desconto de 30%.

Outra oferta é para a praia de Imbassaí, no litoral norte da Bahia. O pacote válido entre 28 de março a 4 de abril de 2020, com aéreo a partir de Confins (MG), hospedagem com regime all-inclusive no Grand Palladium Imbassai Resort & Spa e traslados, saem por R$ 4.570 por pessoa, em apartamento duplo. Nesta oferta, foi concedido desconto de 35%.

Na excursão Joias da Europa Central, o valor por pessoa em apartamento duplo parte de € 1.095 para o primeiro passageiro e € 548 para o segundo (desconto de 50%), sem passagem aérea, O roteiro de oito noites percorre Viena, Bratislava, Lago Balaton, Budapeste, Praga, Dresden e Berlim, com saídas em 24 de janeiro, 21 de fevereiro e 20 de março de 2020. Inclui hospedagem com café da manhã e circuito em ônibus de turismo, com acompanhamento de guia bilíngue (português e espanhol).

Já o roteiro O melhor de Portugal e Santiago de Compostela, que visita Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, Região do Douro, Lamego, Viseu, Serra da Estrela, Castelo Branco e Évora, custa a partir de € 1.050 para o primeiro passageiro e € 525 para o segundo (desconto de 50%). Inclui oito noites de hospedagem com café da manhã, oito refeições em restaurantes locais ou hotéis e circuito em ônibus de turismo, com guia bilíngue (português e espanhol).

CVC

Na CVC, os preços promocionais da Black Friday valem até o fim de novembro. Um dos pacotes nacionais em oferta é para Salvador, com saída em dezembro deste ano. Quatro noites de hospedagem com aéreo saem por R$ 1.002.

Para Fortaleza, a oferta é de seis noites, com aéreo e hospedagem, por R$ 1.274, com saída em fevereiro de 2020.

Entre os pacotes internacionais, cinco dias em Buenos Aires em maio de 2020, voando de Ethiopian Airlines, com 4 noites no Hotel Napoleon, saem por R$ 1.000.

HOSPEDAGEM

GJP Hotéis

Os hotéis da rede têm descontos de até 30% para reservas feitas até o dia 30 de novembro pelo site gjphotels.com. A hospedagem pode ser entre novembro de 2019 e julho de 2020, inclui café da manhã e pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito. Aqui vão algumas ofertas.

No Prodigy Santos Dumont, no Rio de Janeiro, pacote de 2 noites, de 18 a 20 de janeiro de 2020, saem de R$ 717 por R$ 502 (desconto de 30%). Reservas aqui.

No Wish Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), pacote de 3 noites, de 10 a 13 de novembro de 2019, saem de R$ 2.576 por R$ 1.803. Duas noites, de 19 a 21 de janeiro de 2020, saem de R$ 1.677 por R$ 1.174. Em ambos os casos, o desconto é de 30% e os preços valem para dois adultos e uma criança de até 12 anos em apartamento Family Room. Reservas aqui.

No Wish Serrano, em Gramado (RS), pacote de 3 noites na Páscoa, de 10 a 12 de abril de 2020, sai de R$ 2.197 por R$ 1.538, para duas pessoas em apartamento duplo. Reservas aqui.

Já o Wish Natal, em Natal (RN), oferece 4 noites, de 24 a 28 de novembro de 2019, de R$ 1.504 por R$ 1.053, para duas pessoas em apartamento duplo. Reservas aqui.

Casa Hotéis

O grupo gaúcho, do qual fazem parte os hotéis Casa da Montanha, Petit e Wood, em Gramado, e Parador, em Cambará do Sul, oferece descontos de até 50% para reservas feitas durante o Black Weekend, que vai de 29 de novembro a 1º de dezembro, com hospedagem em 2020.

No Casa da Montanha, por exemplo, uma estadia de 15 a 17 de março sai de R$ 491 por R$ 245,50, em acomodação de categoria Luxo Especial, e de R$ 614 por R$ 307 na categoria Super Luxo. Em ambos os casos, o desconto é de 50% e os preços não incluem taxa de serviço de 10%.

No norte da ilha de Florianópolis (SC), os hotéis IL Campanario Villaggio Resort e Jurerê Beach concedem descontos de até 15% durante a alta temporada. Na baixa temporada, de 3 de maio a 31 de agosto, o desconto é de 25%, com estada mínima de duas noites.

No IL Campanario Villaggio Resort, cinco diárias entre 16 e 21 de fevereiro de 2020 saem de R$ 3.680 por R$ 3.128 (desconto de 15%). O preço é para duas pessoas, com hospedagem em suíte Jr. Jurerê e café da manhã. Não inclui taxas.

Já no Jurerê Beach Village, cinco diárias entre 16 e 21 de fevereiro de 2020 saem de R$ 3.060 por R$ 2.601 (desconto de 15%). O preço é para duas pessoas, com hospedagem em Studio Luxo Lateral, sem taxas.

Para fazer jus aos preços promocionais, a reserva deve ser feita das 18h do dia 28/11 até as 10h do dia 30/11, pelo telefone (48) 3331-7200, pelo e-mail reservas@jurere.com.br ou pelos sites dos hotéis.

Royal Palm Plaza

Na Black Friday do resort de Campinas (SP), com validade até o final do dia 29 de novembro (domingo), as diárias têm abatimento de 20%. Com isso, o valor de cada diária, que era de R$ 1.489 mais taxas, cai para R$ 1.191 mais taxas.

As diárias incluem pensão completa, em apartamento duplo luxo família, com capacidade para dois adultos e duas crianças. Esses valores promocionais são para estadias até o dia 14 de dezembro de 2020, com exceção de finais de semana de janeiro e feriados.

Iberostar Hotels & Resorts

O grupo oferece descontos de 10% nos hotéis Iberostar Bahia e Iberostar Selection Praia do Forte, ambos na praia do litoral norte baiano, válidos até o dia 2 de dezembro. É preciso entrar neste hotsite e inserir o código FRIDAY19.

Para o Iberostar Bahia, valor da diária por pessoa cai de R$ 1.040 para R$ 936. Já para o Iberostar Selection Praia do Forte, valor da diária por pessoa, que era R$ 1.321, foi reduzido para R$ 1.189.

CRUZEIROS

MSC Cruzeiros

A Black Friday da italiana MSC contempla descontos de até 40% em cruzeiros nacionais e internacionais. Os preços informados são por pessoa e valem para reservas até o final do dia 29 de novembro.

No MSC Armonia, o preço por pessoa, sem taxas, caiu de R$ 1.359 para R$ 819, em cabine externa dupla. São sete noites, partindo de Miami no dia 29 de janeiro e visitando Ocho Rios (Jamaica), George Town (Ilhas Cayman), Costa Maya (México) e a Ocean Cay MSC Marine Reserve, antes de voltar a Miami.

No MSC Sinfonia, o preço por pessoa, sem taxas, caiu de R$ 4.239 para R$ 2.549, em cabine externa dupla com varanda. São sete noites, partindo de Itajaí (SC) no dia 22 de fevereiro e visitando Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Argentina) e Santos, antes de voltar a Itajaí.

No MSC Seaview, o preço por pessoa, sem taxas, caiu de R$ 3.609 para R$ 2.889, em cabine externa dupla com varanda. São sete noites, partindo de Santos (SP) no dia 1º de fevereiro e visitando Búzios, Salvador, Ilhéus e Ilha Grande, antes de voltar a Santos.

No MSC Grandiosa, o preço por pessoa, sem taxas, caiu de R$ 1.919 para R$ 1.249, em cabine externa dupla. São sete noites, partindo de Gênova (Itália) no dia 8 de fevereiro e visitando Civitavecchia (Itália), Palermo (Itália), Valeta (Malta), Barcelona (Espanha) e Marselha (França), antes de voltar a Gênova.

Costa Cruzeiros

Entre as ofertas da Costa, há um minicruzeiro de três dias a bordo do navio Fascinosa, com saídas em 7 e 10 de dezembro. Ele parte de Santos e visita Balneário Camboriú e Ilhabela ou Ubatuba antes de voltar a Santos. O preço por pessoa, em cabine com varanda na categoria Basic, parte de R$ 1.619.

A empresa também promete promoções para saídas nos feriados, como Natal, carnaval e Páscoa. Entre elas, o cruzeiro de sete noites durante o carnaval, com saída de Santos e paradas em Ilhabela, Salvador, Búzios e Ilhéus, custa R$ 2.956 por pessoa em cabine dupla.

SEGURO VIAGEM

Na SulAmérica, todos os seguros-viagem estão sendo oferecidos com abatimento de 20%. São cinco tipos: Mundo, América Latina, Europa, Brasil e Estudante. Os descontos vão até domingo, dia 1º de dezembro.

PARQUES

No Beach Park, em Aquiraz (CE), cidade vizinha a Fortaleza, a Black Friday começou hoje (27) e vai até 1º de dezembro. As ofertas englobam os ingressos (que saem por R$ 120 e podem ser usados em 2020) e diárias em seus hotéis - no Oceani Beach Park, por exemplo, custa a partir de R$ 300 com café da manhã.

Em Gramado (RS), o Snowland oferece descontos de 40% a partir das 21h do dia 28 até as 7h do dia 29. Os ingressos para o parque que fabrica a própria neve e tem até uma pista de esqui indoor custarão R$ 102 por adulto e poderão ser usados entre 13 de janeiro e 30 de março de 2020.

CUIDADOS ANTES DA COMPRA

Para quem está pensando em viajar, a Black Friday pode ser uma boa oportunidade de comprar pacotes de viagem com preços menores e garantir um passeio mais econômico.

Mas é preciso ter alguns cuidados. O principal deles é conter a euforia que pode levar a compras por impulso, quando é fácil acabar fazendo um mau negócio. "A Black Friday é uma tentação para o consumidor, mas também uma aventura que deve ser planejada, requer preparação", afirma a coordenadora do Procon-SP, Renata Reis. "Antes de comprar, é fundamental pesquisar o mercado para ver se aquela oferta realmente vale a pena."

Ao adquirir uma viagem pela internet, o consumidor deve guardar impressões de todas as telas do processo de compra. "Esses registros vão materializar as condições prometidas pela agência ou operadora e servirão de prova, em caso de eventual descumprimento", explica Renata.

Uma preocupação recorrente nesta época é com a maquiagem de preços. Nesse truque, algumas lojas e fornecedores de serviços sobem os preços pouco antes da Black Friday e depois anunciam "descontos", levando a clientela a crer que aquela oferta é um bom negócio. Se o consumidor desconfiar que houve fraude, pode fazer uma denúncia ao Procon.

"O fornecedor terá de provar que, ao anunciar a oferta suspeita na Black Friday, ele está realmente apresentando uma oferta vantajosa", diz Renata. A rigor, o comerciante não é obrigado a reduzir seus preços (a adesão a essa ou qualquer outra campanha é uma decisão de cada estabelecimento); o problema está na propaganda enganosa, em ludibriar o consumidor, o que é proibido.

A lei garante ao consumidor o direito ao arrependimento: ele pode devolver o produto até sete dias depois da compra. Como uma viagem não pode ser devolvida depois de realizada, entende-se que no caso dos produtos turísticos esse prazo deve ser contado a partir da data de contratação.