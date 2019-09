Bolsonaro quer aumentar número de cruzeiros turísticos no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende aumentar o número de cruzeiros turísticos que passam pelos portos do Brasil anualmente de 7 para 40 até o final de 2022. A intenção foi anunciada em sua conta no Twitter na manhã desta terça-feira, 24.

"Não faz sentido um dos litorais mais belos do mundo só receber 7 cruzeiros turísticos por ano e queremos aumentar para 40 até o final de 2022. Novos terminais de passageiros com investimento privado e começaremos anunciando em breve o leilão de concessão do terminal de Fortaleza", escreveu.

Para seu plano de crescimento, Bolsonaro anunciou as prioridades de seu governo: "melhorar a conexão dos portos às cidades; aumentar a infraestrutura de acesso dos navios aos portos; reconfigurar terminais para receber somente turistas; construções de novos terminais turísticos com investimento privado; e remanejar o tráfego de cargas".

O presidente também reforçou dados divulgados pelo Ministério do Turismo sobre a movimentação do mercado de cruzeiros no País. De acordo com a pasta, na temporada de 2018/2019, foram gerados 40 mil empregos e o impacto econômico foi de R$ 2,1 bilhões.

Bolsonaro estreou na Assembleia-Geral da ONU nesta terça, em Nova York, com discurso atacando o socialismo e o que ele classificou de "ambientalismo radical" e "indigenismo ultrapassado".

COMPANHIAS JÁ TÊM NOVIDADES PARA TEMPORADA DE 2020/201 NO BRASIL

As companhias marítimas já divulgaram planos para o litoral brasileiro até 2021. Tanto que a temporada de 2019/2020 ainda nem começou, mas as duas principais armadoras que percorrem nossa costa - a MSC e a Costa Cruzeiros - já anunciaram novidades para a temporada seguinte, de 2020/2021. Cada uma delas trará uma nova embarcação para a temporada no País.

Com sede em Genebra, na Suíça, a MSC anunciou a estreia do MSC Grandiosa, com capacidade para 6.300 passageiros - o maior a percorrer o litoral brasileiro. Ele substituirá outro gigante, o Seaview, com capacidade para 5.300 hóspedes - que ainda circula por aqui nesta temporada.

Da italiana Costa, a novidade é o navio Luminosa. Com 1.130 cabines e capacidade para 2.826 hóspedes, a embarcação terá partidas de Santos (SP) e Itajaí (SC), com destino a Montevidéu e Buenos Aires.

