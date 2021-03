Brasileiro quer viajar fora de temporada

O brasileiro é o turista que mais pretende viajar fora de temporada em 2021, aponta uma recente pesquisa da Booking.com. Os dados, obtidos com exclusividade pelo Estado, mostram que o viajante do Brasil está mais propenso à baixa temporada, quando comparado a turistas dos Estados Unidos, da Austrália e de vários países latinos e europeus.

No levantamento, 67% dos brasileiros concordaram totalmente com a afirmação: “É mais provável que eu viaje em épocas fora de temporada no próximo ano”. A pesquisa online foi feita em novembro de 2020. Foram ouvidos 47.728 viajantes em 28 países, sendo em torno de 2 mil do Brasil. Entre os viajantes de outras nacionalidades, 45% dos italianos e 47% de argentinos disseram estar propensos a viajar em baixa temporada, enquanto 58% dos americanos e 61% dos britânicos, também. Para participar do levantamentoa pesquisa, a pessoa tinha de ser maior de 18 anos e ter viajado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores, além de ser o principal tomador de decisões ou estar envolvido nesse processo.

“A busca por viagens fora de temporada por ser uma alternativa mais em conta e pode estar relacionada aos impactos financeiros da pandemia que, inevitavelmente, farão com que as pessoas busquem opções mais econômicas”, diz Luiz Cegato, gerente de Comunicação para a América Latina da plataforma de hospedagem. “De acordo com outra pesquisa divulgada pela Booking em outubro de 2020, 84% dos viajantes brasileiros prestarão mais atenção ao preço na hora de pesquisar e planejar suas viagens. Além disso, 78% estarão mais propensos a procurar promoções e descontos”, diz.

Sem aglomeração na viagem

Ao lado dos australianos, os brasileiros também são os mais preocupados com o coronavírus durante a viagem. Na questão “Até que ponto estas razões o motivam a viajar durante a baixa temporada?”, 83% dos turistas do Brasil e da Austrália marcaram a opção “Corro menos risco de contrair ou espalhar a covid-19”. “É (geralmente) mais barato” e “É menos lotado” foram justificativas com as quais 91% dos entrevistados do Brasil também concordaram totalmente.

Uma tendência que vinha se desenhando. “De acordo com uma pesquisa da Booking.com realizada em 2019, 52% dos viajantes brasileiros já diziam pretender visitar destinos alternativos para evitar viagens durante a alta temporada e 59% já queriam não estar em lugares com muita aglomeração de turistas.” Entre os latinos, essa questão preocupa 75% dos argentinos; nos europeus, 58% dos alemães e 59% dos franceses afirmaram que esse seria um dos motivos para viajar fora de temporada.