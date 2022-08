Brasileiro viaja o mundo depois de ficar 5 anos sem andar e conta história em livro

O maranhense Luiz Thadeu Nunes gosta de descrever a vida dele em números: 63 anos de idade, 40 de casado, um acidente, cinco anos de recuperação, 43 cirurgias, duas muletas e 143 países viajados. Essa saga toda – de quase perder a perna esquerda até se tornar um nômade – ele conta no livro Das Muletas Fiz Asas: A História do Viajante Que Venceu Suas Limitações e Ganhou o Mundo, da Versos Editora. Em São Paulo, o lançamento ocorre no dia 9, na Livraria Martins Fontes da Avenida Paulista.

“Viajar pelo mundo e conhecer todos os 194 países do planeta foi a maneira que encontrei para resgatar tanto tempo parado, sem sair de casa ou preso a leitos hospitalares”, diz o engenheiro agrônomo aposentado.

Ex-funcionário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Nunes sempre gostou de viajar e conheceu boa parte do Brasil graças a sua profissão. Mas foi por causa dela que sofreu um acidente de carro em 2003. “O motorista atendeu o celular, e batemos contra um caminhão”, lembra. Além de quebrar o fêmur, ele contraiu uma bactéria devido à fratura exposta.

Com as complicações, perdeu a mobilidade, ficou de cama cinco anos, fez praticamente uma cirurgia a cada 42 dias e usou fixadores externos por mais de um ano. “Queriam amputar a minha perna, mas não deixei. Fiz de tudo para conseguir andar novamente”, diz.

Empurrão

E conseguiu. Depois da recuperação, entretanto, ele não tinha segurança nem para atravessar sozinho uma rua de São Luís (MA), onde mora. Mas um dos filhos estava estudando na Irlanda e insistiu para que fosse visitá-lo. Com a ajuda de outro filho, ele topou. “Foi aí que eu vi que podia viajar. Recuperei a confiança de sair de casa e quis conhecer lugares novos. E não parei mais”, diz.

Suas andanças pelo mundo começaram em 2009. “Vou com uma mochila e uma mala de rodinhas. Já aviso a companhia aérea de que preciso de cadeira de rodas no aeroporto e assim eu me viro”, diz Nunes. “Gosto de dizer que a gente tem de aproveitar a Terra enquanto estamos em cima dela. Depois que baixar, acabou.”

No livro, ele conta que, para quem não é milionário, o segredo é pesquisar bastante e se organizar. Ele não gasta com festas, restaurantes e produtos que não duram. Se compra um sapato, precisa ser um bom calçado, que vai durar anos, para não precisar comprar outro.

Ele também tem seus macetes. “Não compro as passagens em si. Uso milhas que compro das alianças de empresas aéreas. Principalmente quando tem promoção de leve uma e ganhe outra. Assim compro mil milhas e fico com 2 mil. Mas também pesquiso muito em sites como Melhores Destinos, Passagens Imperdíveis – além de estar sempre conectado a grupos de pessoas que viajam muito e caçam ofertas 24 horas por dia.”

Antes da pandemia, ele já tinha percorrido 143 países. “Aproveitei a quarentena para escrever o livro e agora vou retomar as viagens. Parto logo após o lançamento em São Paulo. Vou para a América Central”, diz.