Café é tema de festival no centro histórico de Santos

Amantes do café, uni-vos. Até dia 9, o Festival Santos Café levará 83 atrações para a cidade da Baixada Santista. O evento ocorre no centro histórico da cidade, próximo à área do Museu do Café, Museu Pelé e Arcos do Valongo. Métodos de preparo da bebida, visitas guiadas pelo centro, oficinas de gastronomia atrações culturais, shows e claro, degustação de vários tipos de cafezinho estão na programação.

Confira abaixo a programação completa:

PROGRAMAÇÃO DO 5º FESTIVAL SANTOS CAFÉ

5 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

Museu do Café

entrada gratuita

18h – Degustação de cafés gourmet (convidados)

18h às 21h – Visitação noturna (retirada de convites até as 20h30)

18h30 - Solenidade de abertura do 5º Festival Santos Café

19h – Orquestra do Instituto GPA

Rua XV de Novembro

18h – Happy Centro (música ao vivo em restaurantes e bares do Centro Histórico)

20h – Serial Funkers (soul music e jazz; palco)

6 DE JULHO – SÁBADO

Performances artísticas itinerantes nas ruas com perna de pau (11h às 13h) e com os personagens Lol e Minion (13h às 15h); Street Band Sena Sopra Metais (14h às 16h)

Manhã: Aula de desenho e pintura em campo com alunos do projeto Fábrica Cultural, sob a coordenação da professora Sandra Regina Alves

Arcos do Valongo

10h às 18h – Artesanato Criativo

10h às 18h - Praça de Alimentação

11h às 13h, 14h às 18h – Retratos em café, com Kléber Nunes (grátis, mediante senha)

11h às 17h – Canto da Arte (antiguidades e artes plásticas)

11h às 17h – Degustação de cafés especiais

12h – Garagem Erudita (rock instrumental)

14h – Tite Franco e Banda (pop rock)

16h – Balé da Cidade, com ‘Malandragem’

Boulevard da Rua XV

11h – Grupo Choro e Afins

Estação do Valongo

10h – Bonde Café (oficina de minibarista e contação de histórias; ingresso a R$ 7 na bilheteria do Museu Pelé)

11h às 16h – Visita monitorada à oficina dos bondes (Armazém 12-A) – saída a cada hora; senha grátis na bilheteria do Museu Pelé

11h às 17h - Feira Centro com Arte

12h – Sena Sopra Metais Duo

12h50, 13h50, 14h50, 15h50 e 16h50 – Bonde Café (ingresso a R$ 7 na bilheteria do Museu Pelé)

Museu do Café

entrada gratuita para todas as atividades, exceto a indicada

10h30, 12h, 15h e 17h - Visita ao Centro de Preparação de Café e degustação da bebida (ingresso a R$ 10,00)

11h às 17h – Espaço Café com Leite (infantil)

15h – Percursos Calixto - Olhar sobre a cidade (visita integrada à Associação Comercial; senhas na bilheteria, no dia)

15h – Oficina gastronômica ‘Toast de pão de queijo com pernil desfiado, geleia de café e tomate confit,’ com Mirele Cunha Pereira e Hélida Ventura Barbosa Gonçalves (Senac). Acesso ao 3º andar pela Rua Frei Gaspar. Inscrições no Portal de Turismo de Santos

18h às 20h – Visitação noturna (bilheteria fecha meia hora mais cedo)

Museu Pelé

10h às 18h – Exposição fotográfica Do café ao cafezinho (FAMS)

10h30 às 14h, 15h às 17h – Produção de caricaturas, com a Caricartoon Eventos (grátis, mediante senha)

15h – José Simonian (jazz)

Praça Mauá

10h às 15h30 - Exposição do Clube de Automóveis Antigos de Santos

11h - Walking tour ‘Rota do Café’

11h às 13h – Patrulha Canina (musical)

11h às 13h, 14h às 17h – Produção de caricaturas infantis e de pets, com Seri (grátis, mediante senha)

11h às 17h – Espaço kids (maquiagem, escultura com balões, brincadeiras)

11h às 17h – Leia Santos (biblioteca móvel e Baú da Gibiteca)

15h – Walking tour ‘Rota do Café’

15h – Contação de histórias, com Camila Genaro

Rua XV de Novembro (palco)

13h – Rafaella Laranja e Edgar Pereira (samba)

15h30 – Kings of The Queen (tributo ao Queen)

18h – Father Milk Reunion, com Christopher Clark (pop rock)

7 DE JULHO - DOMINGO

Performances artísticas itinerantes nas ruas com perna de pau (11h às 13h) e com os personagens Marsha e Urso (13h às 15h); Jazz Walkers New Dixie (14h às 16h)

Arcos do Valongo

10h às 18h – Artesanato Criativo

10h às 18h - Praça de Alimentação

11h às 13h, 14h às 18h – Retratos em café, com Kléber Nunes (grátis, mediante senha)

11h às 17h – Canto da Arte (antiguidades e artes plásticas)

11h às 17h – Degustação de cafés especiais

12h – Banda Trilogia (MPB, pop rock e pop)

14h – Escola Livre de Dança

16h – GRES União Imperial

Boulevard da Rua XV

11h – Quarteto Hora do Choro

Estação do Valongo

10h – Bonde Café (oficina de minibarista e contação de histórias; ingresso a R$ 7 na bilheteria do Museu Pelé)

11h às 16h – Visita monitorada à oficina dos bondes (Armazém 12-A) – saída a cada hora; senha grátis na bilheteria do Museu Pelé

11h às 17h - Feira Centro com Arte

12h – Maurício Fernandes Duo

12h50, 13h50, 14h50, 15h50 e 16h50 – Bonde Café (ingresso a R$ 7 na bilheteria do Museu Pelé)

Museu do Café

desconto de 50% no ingresso, exceto para a atividade indicada

10h30, 12h, 15h e 17h – Visita ao Centro de Preparação de Café e degustação da bebida (ingresso a R$ 10)

11h às 17h – Espaço Café com Leite (infantil)

11h – Oficina gastronômica ‘Sticks de frango com molho barbecue de café e maionese de café’, com o chef Júnior Monteiro (Estação Bistrô Restaurante-escola). Acesso ao 3º andar pela Rua Frei Gaspar. Inscrições no Portal de Turismo de Santos

15h – ‘Percursos Calixto - Olhar sobre a cidade’ (visita integrada à Associação Comercial; senhas na bilheteria, no dia)

17h – Café com Música na Varanda, com show do grupo O Bando; apresentração de métodos de preparo de café

18h às 20h – Visitação noturna (bilheteria fecha meia hora mais cedo)

Museu Pelé

10h às 18h – Exposição fotográfica ‘Do café ao cafezinho’ (FAMS)

10h30 às 14h, 15h às 17h – Produção de caricaturas, com a Caricartoon Eventos (grátis, mediante senha)

15h – José Simonian (jazz)

Praça Mauá

11h – Walking tour ‘Rota do Café’

11h às 13h – Turma do Mickey (musical)

11h às 13h, 14h às 17h – Produção de caricaturas infantis e de pets, com Seri (grátis, mediante senha)

11h às 17h – Espaço Kids (maquiagem, escultura com balões, brincadeiras)

11h às 17h – Leia Santos (biblioteca móvel e Baú da Gibiteca)

15h – Walking tour ‘Rota do Café’

15h – Tite Franco Infantil

Rua XV de Novembro (palco)

13h – Grupo Feitiço (samba e pagode)

15h30 – Anderson Fernandes e Banda Classe A (MPB, samba)

18h – Banda Jamz (pop, jazz, soul e r&b)

8 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA

Performances artísticas itinerantes nas ruas com perna de pau (11h às 13h) e com os personagens Os Incríveis e Peppa (13h às 15h); jazz Walkers New Dixie (14h às 16h)

Manhã: aula de desenho e pintura em campo com alunos do projeto Fábrica Cultural, sob a coordenação da professora Sandra Regina Alves

Arcos do Valongo

10h às 18h – Artesanato Criativo

10h às 18h – Praça de Alimentação

11h às 13h, 14h às 18h – Retratos em café, com Kléber Nunes (grátis, mediante senha)

11h às 17h – Canto da Arte (antiguidades e artes plásticas)

11h às 17h – Degustação de cafés especiais

12h – Banda Querô

14h – Quarteto de Cordas

16h – Roda de Samba do Ouro Verde

Boulevard da Rua XV

11h - Grupo Choro de Roda

Estação do Valongo

10h – Bonde Café (oficina de minibarista e contação de histórias; ingresso a R$ 7 na bilheteria do Museu Pelé)

11h às 16h – Visita monitorada à oficina dos bondes (Armazém 12-A) – saída a cada hora; senha grátis na bilheteria do Museu Pelé

11h às 17h – Feira Centro com Arte

12h – Maurício Fernandes Duo

12h50, 13h50, 14h50, 15h50 e 16h50 – Bonde Café (ingresso a R$ 7 na bilheteria do Museu Pelé)

Museu do Café

desconto de 50% no ingresso

11h - Oficina gastronômica ‘Apple Coffee’, com a barista Nina Rodrigues. Acesso ao 3º andar pela Rua Frei Gaspar. Inscrições no Portal de Turismo de Santos

12h – Latte Art

15h – Roteiro lúdico-infantil ‘Café, cafezal, cafezinho!’ (senhas disponíveis na bilheteria, no dia)

16h – Dica do Barista (Cafeteria do Museu)

Museu Pelé

10h às 18h – Exposição fotográfica ‘Do café ao cafezinho’ (FAMS)

10h30 às 14h, 15h às 17h – Produção de caricaturas, com a Caricartoon Eventos (grátis, mediante senha)

15h – Clássicos Atemporais, com Bruno Robalo e Vitor Rodrigues

Praça Mauá

11h – Walking tour ‘Rota do Café’

11h às 13h – Toy Story (musical)

11h às 13h, 14h às 17h – Produção de caricaturas infantis e de pets, com Seri (grátis, mediante senha)

11h às 17h – Espaço Kids (maquiagem, escultura com balões, brincadeiras)

11h às 17h – Leia Santos (biblioteca móvel e Baú da Gibiteca)

15h – Walking tour ‘Rota do Café’

15h – Vingadores (show)

RUA XV DE NOVEMBRO (palco)

13h – Didi Gomes (samba)

15h30 – Banda Musirama (rock, soul, ska)

18h – Renato Vianna in Quartet (jazz, bossa nova)

9 de julho – terça-feira

Performances artísticas itinerantes nas ruas com perna de pau (11h às 16h) e com os personagens Dona Florinda e Professor Girafales (13h às 15h); Street Band Sena Sopra Metais (14h às 16h)

10h30 - 4º Pedal Retrô - passeio com bicicletas e figurinos antigos (concentração às 9h na American Ciclo, Avenida Saldanha da Gama, 198, Ponta da Praia, com destino à Praça Mauá, no Centro Histórico)

Arcos do Valongo

10h às 18h – Artesanato Criativo

10h às 17h – Degustação de cafés especiais

11h às 13h, 14h às 18h – Retratos em café, com Kléber Nunes (grátis, mediante senha)

11h às 17h – Canto da Arte (antiguidades e artes plásticas)

11h às 18h - Praça de Alimentação

12h – Violão solo, com Iury Cardoso

14h – Roda de Samba do Tchu tchu tchu

16h – De Choro & Blues

Boulevard da Rua XV

11h – Grupo pra que Chorar (MPB e choro)

Estação do Valongo

10h – Bonde Café (oficina de minibarista e contação de histórias; ingresso a R$ 7,00 na bilheteria do Museu Pelé)

11h às 16h – Visita monitorada à oficina dos bondes (Armazém 12-A) – saída a cada hora; senha grátis na bilheteria do Museu Pelé

11h às 17h - Feira Centro com Arte

12h – Sena Sopra Metais Duo

12h50, 13h50, 14h50, 15h50 e 16h50 – Bonde Café (ingresso a R$ 7,00 na bilheteria do Museu Pelé)

MUSEU DO CAFÉ

desconto de 50% no ingresso

11h – Oficina gastronômica ‘Bolo de banana com castanhas e nozes, ganache de café e brigadeiro de gengibre’, com a chef Renata da Cruz Duarte (Buffet Sabor Surpresa). Acesso ao 3º andar pela Rua Frei Gaspar. Inscrições no Portal de Turismo de Santos.

14h – Roteiro lúdico-infantil ‘Café, cafezal, cafezinho!’ (senhas disponíveis na bilheteria, no dia)

15h – Teatro de fantoches (senhas na bilheteria, no dia)

16h – Dica do barista (Cafeteria do Museu, atividade gratuita)

Museu Pelé

10h às 18h – Exposição fotográfica ‘Do café ao cafezinho’ (FAMS)

10h30 às 14h, 15h às 17h – Produção de caricaturas, com a Caricartoon Eventos (grátis, mediante senha)

15h – Gab Veneziani e Maurício Martins Duo (soul, blues, MPB)

15h – Oficina de estética ‘Café, tratamento de beleza’, com a farmacêutica, esteticista e cosmetóloga Isabel Coelho (Bel Coelho Estética). Grátis. Inscrições no Portal de Turismo de Santos

Praça Mauá

11h – Walking tour ‘Rota do Café’

15h – Walking tour ‘Rota do Café’

Rua XV de Novembro (palco)

13h – General Tequila (rock, pop, new wave, hard rock) roll e da pop music

15h30 – Show do Elvis – Tributo, com Gilberto Augusto (cover oficial)

18h – Banda Monte Castelo (tributo ao Legião Urbana)