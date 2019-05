Cafés notáveis, um patrimônio da cidade

Os cafés estão entre os símbolos de Buenos Aires. O hábito é tão presente que no dia 5 de outubro é celebrado o Dia dos Cafés. São mais de 70 estabelecimentos históricos cadastrados no site da prefeitura, intitulados “cafés notables”. Um deles é o belo (e lotado) Café Tortoni. Bem menos turístico, porém não menos importante, é a Confiteria Las Violetas, no bairro Almagro.

Em funcionamento desde 1929, o local manteve a arquitetura clássica, com colunas de mármore e vitrais coloridos. Durante o período da ditadura (1976-1983), muitas avós da Plaza de Mayo se encontravam no Las Violetas para conversar sobre seus filhos e netos desaparecidos. As reuniões eram disfarçadas de aniversários e, nas trocas de presentes, elas também passavam informações sigilosas.

Hoje o lugar é frequentado por senhorinhas elegantes que vão em busca do tradicional café da manhã María Cala (740 pesos ou R$ 65, para 4 pessoas, de segunda a sexta-feira, 770 pesos ou R$ 68 nos fins de semana). Inclui as deliciosas facturas alemãs (espécie de folhado doce recheado com creme de maçã), medialunas com recheio de presunto e queijo derretido, bolos e tortas decoradas, alfajores, sanduíches de miga, torradas, geleias e doce de leite, salada de frutas, suco de laranja, café com leite, chocolate quente. É realmente uma refeição, consumida como um brunch no meio da manhã ou como “merienda”, à tarde (lembre-se: eles jantam tarde).

Caso você não esteja com tanta fome, entre só para ver o ambiente com amplas portas e janelas com vitrais, lustres luxuosos e colunas e piso de mármore com acabamentos dourados.