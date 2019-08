CaixaForum de Madri tem exposições temporárias e baratas

Distância em relação ao Museu do Prado: 350 metros (5 minutos de caminhada).

Data de inauguração: 2008, 189 anos depois do Prado.

Site: caixaforum.es/es/madrid.

Serviço: Passeio do Prado, 36. Abre diariamente, das 10h às 20h. Entrada a 5 euros.

A primeira vez que ouvi falar sobre a CaixaForum foi assistindo à série catalã Merlí, no Netflix. Em um dos episódios, os alunos do professor Merlí (Francesc Orella) fazem um passeio escolar até a CaixaForum de Barcelona. Em Madri, descobri que o centro social e cultural de “la Caixa” está espalhado pela Espanha. E que tem ótimas mostras temporárias, shows, poesia e outras manifestações artísticas.

Visitei a CaixaForum madrilenha no início de junho, quando a principal exposição era Ópera - Paixão, poder e política. Foi uma experiência surpreendente. O audioguia (incluído no preço de entrada) também tocava canções de acordo com a sala visitada. Assim, circulei por momentos e lugares onde o gênero teatral e musical se desenvolveu, da Itália nas navegações à Rússia stalinista. Infelizmente, a mostra sonora acabou este mês.

Porém, até 22 de setembro, a CaixaForum exibe a exposição Olga Picasso, que reúne, pela primeira vez, obras em que Pablo Picasso retrata sua primeira mulher, a bailarina russa Olga Khokhlova, com quem casou em 1917. Ela foi a modelo predileta do artista e a figura feminina mais representada por ele em suas pinturas, transformando-as de acordo com os momentos vividos pelo casal: o encontro, a maternidade, a crise conjugal.

A visita à exposição pode ser guiada caso você esteja em grupo, mediante reserva. Gaste um tempo andando sem rumo pelo edifício, antiga Central Elétrica de Mediodía, com mais de 2 mil metros quadrados e situada no Passeio do Prado, perto dos três principais museus madrilenhos. De longe você será capaz de reconhecê-lo: suas paredes quadradas e suspensas são cobertas por um bonito jardim vertical.

