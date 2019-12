Califórnia por África do Sul

Vantagens

Ótimo custo-benefício, câmbio favorável e um mix de natureza selvagem com lindas cidades. A África do Sul tem custo de vida mais baixo que o Brasil, o que também faz com que o país seja procurado por quem quer estudar inglês – há escolas conceituadas. Os contornos da Cidade do Cabo fazem com que a comparação com o Rio de Janeiro seja inevitável (e você ainda pode fazer tours para conhecer os vinhedos próximos). Aliás, o passeio até o Cabo da Boa Esperança pode se comparar com uma miniversão da Pacific Highway californiana.

Por outro lado, Johannesburgo é uma cidade jovem e vibrante, com uma cena cultural intensa e repleta de música, bares agitados e ótimos restaurantes. Seu voo provavelmente vai chegar por ali: vale aproveitar para explorá-la. E por falar em voo, a chegada da Ethiopian Airlines colaborou para aumentar as opções de acesso não só para a África do Sul, mas também para outros países do continente.

Para aquela dose extra de natureza, safáris. Não são exatamente baratos, mas dá para optar por pacotes, digamos, menos caros, com menos dias. Pense por esse lado: você economizou em todo o resto, vale a pena gastar um pouquinho a mais nesse caso.

Desvantagens

A segurança ainda é uma questão na África do Sul – não é algo para se apavorar, mas ter atenção. Andar distraído numa rua escura não é uma boa ideia em nenhum lugar do mundo. Mas isso não significa ficar preso no hotel: pegue um Uber (mais confiável do que táxis) e siga para curtir o agito.

