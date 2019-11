Caminho de sonho

A cada quilômetro percorrido, a denominação Rota Romântica ganha novas justificativas. De um lado, os mais alinhados pinheiros margeiam a estrada; do outro, casinhas de madeira em estilo medieval se transformam em pontinhos marrons aos pés dos Alpes de picos nevados. Depois da próxima curva, a água azul-turquesa de um lago reflete a luz do sol, e quase se funde no infinito com o céu. Um cenário tão lírico que fica difícil acreditar que é de fato real.

O percurso oficial é longo: se estende por 350 igualmente poéticos quilômetros que cortam a Baviera, região sul da Alemanha - especificamente, de Würzburg até Füssen, passando por Augsburg, uma das cidades mais antigas do país. Mas até mesmo a mais simples degustação da rota é suficiente para que o visitante viaje no tempo. E sinta o irresistível gostinho do romantismo ali preservado.

Saindo de Munique, a capital da Baviera, o Viagem explorou a porção do extremo sul do trajeto, que passa pela região conhecida como blue country, graças aos lagos cristalinos. Não por acaso, foi esta a paisagem que serviu de inspiração para as belas pinturas de mestres como Wassily Kandinsky (1866-1944) e Franc Marc (1880-1916), que ali se refugiavam durante os verões. Além da natureza privilegiada, a área abriga vilarejos, castelos, igrejinhas e uma cultura ainda enraizada aos costumes medievais.

Veja também:

Ettal: Contornos de Versalhes no refúgio de um rei excêntrico

Neuschwanstein: Isolada entre lagos e os Alpes

Augsburg: Clima jovial em cenário renascentista

Munique: Herança real no coração da Baviera

Fantasia

Muitos dos cartões-postais da região se devem aos desvarios do rei Ludwig II (1869-1886). Ao assumir o trono, com apenas 18 anos, o monarca investiu quase toda a fortuna da nobreza para tornar real seus sonhos mais fantásticos. Ou seja, construir castelos grandiosos.

Mas a verdade é que pouco usufruiu do seu legado. O palácio de Linderhof, o mais próximo de Munique (a 100 quilômetros), foi o único onde o rei chegou a viver. O seu interior, com decoração exagerada, caracteriza sua personalidade detalhista.

Já a obsessão em viver recluso fica clara diante do Neuschwanstein. O castelo tão idealizado por Ludwig está no alto de uma montanha de difícil acesso, perto da cidade de Schwangau, a 125 quilômetros de Munique. Pena que o monarca tenha morrido antes de conseguir fazer dele sua morada - apesar de quase imperceptível, as obras seguem inacabadas até os dias de hoje.

‘Miragem’

No caminho para os palacetes está Oberammergau, cidade onde tradição é coisa séria. Suas casas e lojas, sempre com jardins coloridos, exibem fachadas enfeitadas com air painting: pinturas delicadas de flores, temas religiosos e contos de fadas (algumas parecem até saltar da parede), costume que vem desde os tempos medievais.

Artesãos com seus bigodões típicos da Baviera talham peças em madeira. Moradores andam a pé, no máximo de bicicleta, e os mais velhos passam horas conversando nas praças - puxe papo para ouvir as histórias locais. Pequenina, não há como se perder por lá. Caminhe então, sem pressa, pelas ruelas da cidade. E se deixe contagiar com a aura romântica, espalhada por toda a parte.

SAIBA MAIS

Passagem: o trecho SP-Munique-SP custa desde R$ 1.706 na Lufthansa (lufthansa.com) e R$ 1.770,28 na TAM (tam.com.br). Voos sem escala. Na KLM (klm.com) o trecho sai por desde R$ 1.841 e US$ 1.210 (cerca de R$ 1.900) na Swiss (swiss.com), ambos com conexão

Castle tour: Passeio de ônibus de um dia que sai de Munique e leva aos castelos Linderhof (entrada a 8) e Neuschwanstein (ingresso a 9), passando pela cidadezinha de Oberammergau. Por 49 (romantischestrasse.de)

Augsburg: Desde Munique, a viagem dura 43 minutos no trem regional e custa 11,70. No trem rápido, a duração é de 35 minutos e sai por 19,50 (bahn.com)

Pacote: Confira opções de pacotes no blogs.estadao.com.br/viagem