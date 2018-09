Campeonato na Paraíba convida participantes a surfarem nus

Nada de neoprene, sunga ou biquíni. Competidores do Tambaba Open de Surf Naturista devem encarar as ondas como vieram ao mundo: nus. A 11ª edição do torneio ocorrerá no fim de semana de 8 e 9 de setembro na bela praia paraibana de Tambaba, cerca de 40 quilômetros ao sul de João Pessoa. As inscrições são abertas a qualquer interessado.

Tambaba é a mais famosa entre as oito praias oficialmente naturistas existentes no Brasil - as outras são Massaradupió (BA), Barra Seca (ES), Abricó e Olho de Boi (RJ), Galheta, Pedras Altas e Pinho (SC). É também uma das mais bonitas do litoral da Paraíba, com falésias de até 20 metros de altura. A praia é dividida em três áreas: das duas dedicadas ao naturismo, uma recebe apenas famílias e casais e, na outra, homens desacompanhados são bem-vindos; há inclusive uma pousada naturista. A terceira área, contígua ao acesso principal de Tambaba, tem mirante e é aberta também a quem prefere permanecer vestindo roupas.

Para participar do 11º Tambaba Open de Surf Naturista basta levar a própria prancha, além de se dispor a tirar a roupa. Apenas camisetas de lycra são autorizadas. As inscrições devem ser feitas nos próprias dia e local do compeonato, das 10 horas ao meio-dia, e custam R$ 30 por categoria.

O torneio terá três categorias. Surfistas que nunca participaram do Tambaba Open devem se inscrever na Iniciante. Moradores da região e habitués das ondas de Tambaba participam na categoria Local. A Open recebe qualquer interessado que não se encaixe nas anteriores. Os primeiros colocados de cada categoria receberão uma prancha e troféu. Mais informações são fornecidas por e-mail: movimento.nu@gmail.com.