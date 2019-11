Canadá: Esqui em inglês ou francês

Maior complexo de neve do Canadá, com pouco mais de 200 pistas para todos os níveis, ao longo de 33 km2. Localizada a 124 km de Vancouver, na costa oeste, terá sua temporada de 27 de novembro a 27 de abril de 2015. É a mais procurada por brasileiros

Não é preciso esquiar para estrear as cabines novinhas, para 8 pessoas, do Whistler Village Gondola. Para matar a fome, a taqueria La Cantina, aberta em agosto, ousa nos recheios, como atum com manga

Destaques

O teleférico Peak- 2-Peak liga os 4,4 km entre os picos de Whistler e Blackcomb, a 436 metros de altura. Quem busca emoções fortes tem bungy jump, tirolesa, arvorismo e passeios de trenós puxados por cães