Capítulo 2: Fora dos limites do bairro

Desbravado o bairro, é hora de romper suas barreiras e seguir para o centro de Nápoles, palco de tantos outros cenários e acontecimentos da tetralogia. Os itinerários possíveis pelas histórias dos livros são muitos, e um deles é embarcar no trem de volta (€ 1,30) tendo como destino final a estação Praça Amedeo, começando o passeio na elegante região de Chiaia.

O contraste com o que acabou de ser ver no bairro é como sombra e luz. A única semelhança são as pinturas dos prédios em tons pastéis - aqui, porém, elas parecem frescas. A arquitetura é clássica, com sacadas ornadas com plantas e flores, não varais. As ruas são limpas, as mulheres bem vestidas e parecem, como descreveu Lenu quando passeou por ali pela primeira vez com Lila, Carmela, Rino e Pasquale, “ter aprendido a andar sobre fios de vento”. Foi nesse passeio, em um domingo à noite, que os meninos se envolveram em uma briga com garotos ricos, só se salvando depois de serem ajudados pelos irmãos Solara, que passavam de carro pelo local.

É nessa região que fica a refinada Piazza dei Martiri, onde ficava a loja de sapatos desenhados por Lila e confeccionados por seu pai e seu irmão. Aberta pelos irmãos Solara em sociedade com o marido de Lila, Stefano Carracci, o estabelecimento ostentava na porta um luminoso letreiro com o sobrenome dos mafiosos e, em seu interior, um enorme painel com uma foto de Lila vestida de noiva, porém escondida sob colagens de cartolinas coloridas. Do letreiro e do painel não há sinal algum por ali, mas as lojas de marcas de luxo mundiais circundam o obelisco com estátuas de leões de pedra.

O Lungomare

Dali, vale seguir caminhando em direção ao mar e explorar o Lungomare, uma calçada ao longo da orla, e admirar as águas geralmente calmas e cristalinas do Mediterrâneo, cenário diferente do mar agitado quando Lenu o viu pela primeira vez. O sol escaldante é um convite a dar um mergulho, o que muitos fazem, transformando pedras e calçadas em praia. Há quem prefira apenas caminhar sentindo o vento no rosto, mesmo sem uma sombra para amainar o calor. Entre essas pessoas vem vindo uma senhora com uma perna mais curta do que a outra, conversando animadamente com outras duas mulheres. Impossível não pensar na mãe de Lenu. Há momentos em que Nápoles parece querer mostrar que a ficção pode ser realidade.

No caminho avista-se o Castelo do Ovo, o mais antigo da cidade. A construção avança mar adentro, com as águas batendo em suas paredes. Tomado por vários povos que dominaram a região ao longo dos séculos, é possível visitá-lo de graça. Exatamente do outro lado da rua fica o conceituado Hotel Royal Continental. Foi em seu lobby que Ferrante concedeu sua única entrevista cara a cara, a seus editores, publicada na revista literária The Paris Review em 2015.

Seguindo pelo Lungomare chega-se ao trecho de onde se avista o imponente vulcão Vesúvio com seu “tom pastel”, como descreveu Lenu ao lembrar de seu primeiro passeio no centro da cidade, uma das passagens marcantes do primeiro livro. Na adolescência, quando ela vai estudar em um Liceu Clássico, seu pai ensina a ela o caminho para a nova escola e roda um dia inteiro pelo centro, mostrando seus principais pontos. É nessa época que a vida da protagonista começa a ganhar mais perspectiva e a expandir seus horizontes para fora dos limites do bairro.

Via Toledo, Rettifilo e mais

Subindo a via Cesario Console chega-se à Praça dei Plebiscito, rodeada pela Igreja de São Francisco de Paula e pelo Palácio Real de Nápoles. Dela, naturalmente se inicia a caminhada pela movimentada Via Toledo, com suas lojas e restaurantes e muitos, muitos turistas. Vale entrar e conhecer a belíssima Galeria Umberto I que, com arquitetura e vitrais similares à Vittorio Emmanuele em Milão, foi construída em apenas três anos.

Seguindo pela Toledo, chega-se à Praça Dante e ao centro histórico, onde tudo parece seguir da mesma forma. Na Port'Alba, onde Lenu gostava de comprar livros usados, os sebos continuam expondo obras em mostruários na calçada durante o dia, enquanto à noite o local se transforma em ponto de encontro de jovens que frequentam os bares da agitada Praça Bellini. A poucos passos dali ficam a Via dei Tribunali, por onde a protagonista zanzava para matar aula, e a Via Foria, onde ela costumava tomar sorvete com as amigas da escola média (cujo nome real é Liceu Clássico Garibaldi).

Cruzando as ruelas e becos do centro antigo em direção ao mar, chega-se ao Corso Umberto I, chamado de Rettifilo pelos napolitanos. Foi nessa rua comercial que Lila comprou seu vestido de noiva - e também onde os rapazes do bairro mantiveram a tradição de violência ao dar um soco no pizzaiolo do restaurante onde jantavam.

Essa grande avenida desemboca na Praça Garibaldi, onde fica a estação central da cidade, que no primeiro passeio de Lenu ainda estava em construção. A frase de seu pai nesse dia, que em Nápoles “se corta, se quebra e depois se refaz, e assim o dinheiro corre e se cria trabalho” segue atual, pois tanto o Rettifilo quanto a praça Garibaldi passam por grandes obras.

Para um "tour Ferrante" completo, vale incluir um dia no roteiro para a ilha de Ischia. É possível fazer bate-volta de Nápoles, de onde partem barcos do porto Molo Beverello em média a cada 30 minutos. A viagem dura uma hora e custa a partir de € 18. Foi na ilha, mais especificamente na praia de Maronti, que a adolescente Lenu beijou Nino Sarratore, seu grande amor de infância, pela primeira vez durante um verão. E, anos depois, foi a melhor amiga Lila que começou um romance pra valer com ele, na mesma ilha, alimentando ainda mais a relação de amor e ódio entre as duas para sempre.