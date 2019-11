Capítulo 4: Onde ficar, onde comer e onde curtir em Nápoles

ONDE COMER

Pizza e mais pizza. O clichê do prato italiano é ainda mais forte em Nápoles, famosa por sua tradicional receita margherita com ingredientes específicos, bordas estufadas e crocantes, miolo mais fino e massa leve - que virou patrimônio imaterial da Unesco. A cada esquina, há restaurantes que anunciam vender la vera pizza napolitana, que realmente precisa de um certificado para ser chamada assim. E um detalhe importante: come-se bem e barato na cidade. Para se ter ideia, enquanto uma margherita custa, em média, entre € 5 e € 7 em Roma, em Nápoles pode sair por apenas € 3,50.

Pizzeria Di Matteo

Fundada em 1936 e localizada na Via dei Tribunali, 94, coração da cidade, exibe orgulhosa na parede uma foto do ex-presidente dos EUA Bill Clinton abocanhando uma delícia da casa. O site deles chega a ter uma editoria dedicada ao político, que visitou o local em 1994, quando estava no exercício de seu mandato e participava da reunião do G7 na cidade. Além da tradicional margherita (€ 3,50), experimente também as pizzas fritas (a partir de € 4), outra tradição da cidade.

L'Antica Pizzeria da Michele

Os clientes esperam pacientemente na fila que extrapola a calçada e ocupa a Via Cesare Sersale, 1, para poder entrar no espaço simples, porém autêntico, fundado em 1870. O local foi cenário do filme Comer, Rezar e Amar, com a personagem de Julia Roberts se derretendo de amores pela famosa marguerita da casa. O cardápio, aliás, é tradicionalíssimo: margherita ou marinara (a partir de € 4). E ponto.

Pizzeria Gino Sorbillo

Vizinha à Di Matteo, na Via dei Tribunali, 32, a pizzaria tem outras unidades na cidade e até em Milão e Nova York, mas nada como o charme do endereço original. Aqui também é preciso paciência, pois costuma ter filas. Enquanto espera, pode se deliciar com um drinque, como o aperol spritz que custa € 3. Além da tradicional margherita (a partir de € 4), o estabelecimento oferece versões sem glúten e pizzas fritas também.

Trattoria da Concetta

Essa charmosa trattoria no Quartieri Spagnoli serve pratos típicos da culinária napolitana e um vinho da casa espetacular a inacreditáveis € 3 a garrafa. Não deixe de experimentar a berinjela à parmegiana (a partir de € 3,50) e qualquer fruto do mar do cardápio, com pratos entre € 6 e € 16. Um jantar com entrada, prato principal e vinho para um casal custa, em média, € 30.

Trattoria da Nennella

Se seu objetivo é ter uma experiência intensa e experimentar o máximo da gastronomia, prepare-se para a fila dessa trattoria que também fica no Quartieri Spagnoli. Aqui o menu tem preço fixo incluindo entrada, primeiro e segundo prato por € 15 ou sem a entrada por € 12. De brinde vem a animação italiana. Se você acha o Parabéns A Você do Outback um escândalo, é porque ainda não presenciou o da Nennella. Garçons e staff do restaurante literalmente batem as tampas das panelas umas nas outras para fazer coro

com a mesa do aniversariante da vez. Mais italiano, impossível.

ONDE FICAR

Hotel Royal Continental

Com quartos e terraço com piscina com vista para o Lungomare e o Castelo do Ovo, este é o hotel 4 estrelas em que a autora Elena Ferrante concedeu sua única entrevista ao vivo, a seus editores. Diárias a partir de € 134.

Grand Hotel Vesuvio

Este tradicional 5 estrelas existe desde 1882 e também fica no Lungomare. Tem dois restaurantes panorâmicos, piscina coberta e serviço de aluguel de barcos e carros com motorista. Diárias a partir de € 260 com café da manhã incluído.

B&B Relais Piazza dei Martiri

Para quem quiser se hospedar com vista para a Piazza Dei Martiri, onde ficava a sapataria de Lila no bairro de Chiaia. Com diárias a partir de € 100 na alta temporada, este cama e café oferece serviços de baby sitter e tem estacionamento por € 15 ao dia.

ONDE CURTIR

Nápoles é uma festa! Com um milhão de habitantes, a cidade definitivamente tem seus espaços públicos ocupados, com praças, ruas e becos sempre cheios.

Praça Bellini

Aqui o esquema é curtir ao ar livre, sentando para bater papo como faz a juventude napolitana. O clima descontraído é uma mistura de Praça São Salvador e Lapa, locais da boemia no Rio de Janeiro. E se na cidade a comida custa pouco, com a bebida não seria diferente. Os bares ao redor da praça vendem cervejas a partir de € 1, como a italiana Peroni, e existem opções de cervejas sem glúten, como a espanhola Estrela Damm Daura a € 2,50. O aperol spritz custa a partir de € 2.

Quartieri Spagnolli

As ruelas do quarteirão, com um mix de restaurantes e bares, são movimentados em qualquer hora do dia. Vale tanto para dar apenas um passeio, como para emendar alguns drinques após o jantar em um dos restaurantes da região. Por aqui o aperol spritz também é vendido a partir de € 2.

COMO CHEGAR

Não há voos diretos para Nápoles saindo do Brasil. É possível voar para lá com conexão em Roma pela Alitalia ou com a Latam via Barcelona, Paris ou Madri. Outra opção é ir de trem rápido, a partir de Roma, com a Trenitalia. A viagem dura 1h e custa a partir de 27,90.