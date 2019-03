Caribessa: mistura de Caribe com Praia do Bessa

“O mar hoje não está Bessa, está Caribessa.”

Foi em uma conversa despretensiosa com um amigo que David Montenegro daria o apelido de uma das praias mais movimentadas do litoral de João Pessoa e criaria a marca Caribessa Escritório Praia. Na verdade, um pequeno trecho dos cerca de cinco quilômetros da Praia do Bessa que incorporou o Caribe no nome não oficial.

De águas mansas e azuladas por conta dos arrecifes que protegem o mar, este trecho de Paraíba com talento caribenho “é a praia dos bebês e dos idosos”, compara Montenegro, em um domingo de sol instável, mas com areia lotada de jovens e famílias que dividiam espaço com cadeiras, guarda-sóis, caiaques e barracas de petiscos.

No entanto, nada se parece ao que o Bessa era nos distantes anos 1970, quando os avós de David deixaram a cidade de Santa Rita para morar naquela então área deserta de João Pessoa. A calmaria daquela época foi substituída por agito intenso.

O QUE FAZER

Caribessa Escritório Praia: a empresa serve como base para a diversão neste trecho da praia em João Pessoa: aluga caiaque (entre R$ 10 e R$ 40) e prancha de stand up paddle (de R$ 20 a R$ 40, de acordo com o tempo de uso) e oferece também saídas para remar no Rio Sanhauá durante o pôr do sol.

ONDE COMER

Com cardápios à la carte e self service, o Picuí Praia é conhecido pela produção artesanal de carne de sol, servida em versões com manteiga do sertão (R$ 66), nata e queijo de cabra (R$ 71,50) e recheada com queijo coalho (R$ 82,50). Fica na Rua Severino Linhares Pordeus, 69. Tel.: 83-3246-3377.