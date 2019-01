Carnaval 2019: pacotes para os destinos mais baratos e mais buscados

Em um ano com apenas cinco feriados prolongados, o carnaval é uma oportunidade de viagem a se considerar – seja você um folião daqueles que emendam blocos, trios e escolas de samba ou daqueles que não troca nada pelo sossego e pela tranquilidade. Para agradar a ambos – e tendo em mente que preço é sempre um diferencial – pedimos aos sites de busca Hurb (ex-Hotel Urbano), Skyscanner, Kayak, Voopter e Airbnb um levantamento dos destinos mais buscados e dos mais baratos para viajar durante o carnaval, entre 1.º e 4 de março.

Comparamos essas listas e ranqueamos as cidades que mais apareceram. Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza e Florianópolis foram as mais buscadas – as três primeiras, clássicas entre foliões, se destacam no ranking de todos os buscadores. No Skyscanner, o Rio é o destino mais em conta entre as “capitais carnavalescas” este ano: média de R$ 945 contra R$ 1.128 de Recife e R$ 1.590 de Salvador.

Em relação ao aluguel de casas e apartamentos, contudo, o Airbnb mostra outro cenário: Recife é a cidade mais em conta, com diária média de R$ 488, seguida por Salvador (R$ 573) e Rio (R$ 635). Já segundo a plataforma de busca e reserva de hotéis Hurb, Fortaleza é a cidade mais cara entre as cinco: diária média de R$ 310. Rio (R$ 284) e Salvador (R$ 263) também aparecem no ranking das mais caras.

Curiosamente, Brasília está entre as cinco primeiras cidades tanto na lista das mais buscadas como na com melhores preços – decidimos mantê-la entre as econômicas. Segundo o buscador de passagens aéreas Voopter, a capital tem a segunda tarifa mais em conta para o período: R$ 428. Perde para Belo Horizonte (R$ 310), também na lista das mais baratas ao lado de Vitória (ES), Curitiba (PR) e Joinville (SC). Por falar em economia, considere viajar na quinta-feira: um estudo do portal Viajanet mostra que pode haver economia de até 56% na compra da passagem aérea para boa parte das capitais.

A partir da comparação entre os levantamentos, selecionamos pacotes para 10 cidades, as cinco mais buscadas e as cinco mais baratas. Os valores são o mínimo por pessoa, em quarto duplo; exceções estão sinalizadas.

PACOTES PARA AS 5 CIDADES MAIS BUSCADAS

PACOTES PARA AS 5 CIDADES MAIS BARATAS