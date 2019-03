A premissa do carnaval é subverter as convenções – de moda, de comportamento e até da política. São quatro dias em que tensões e responsabilidades ficam em pausa para usar o humor, o lúdico e a alegria como protesto para as mazelas da vida.

Isso tudo pela perspectiva do folião, é claro. Porque, para muita gente, carnaval é coisa séria. A diversão só funciona com trabalho duro – de ambulantes, garçons, músicos, catadores de latinhas, equipes de segurança, hotelaria, motoristas de ônibus, táxi e Uber e tantos outros. E se tem trabalho extra é porque a economia está em movimento, gerando lucro para empresas e para quem é o próprio patrão. Não existe mais bobo no turismo.

São Paulo demorou anos para perceber isso, mas abraçou a folia – mesmo que ainda precise acertar arestas. Em vez de só mandar foliões para gastar em outras cidades, a capital entendeu que a festa é rentável. O número de blocos quase dobrou de 2014 para cá: este ano foram mais de 500 cadastrados, o que estimulou um total de gastos de R$ 603 milhões. A taxa de ocupação hoteleira chegou a 50% – há dez anos, o número nesse período ficava em torno de 10%.

No Rio, mesmo com tantos episódios de violência manchando o turismo da cidade, os hotéis registraram 90% de ocupação. Pernambuco investiu R$ 21 milhões em seu carnaval e como retorno teve 97% de ocupação hoteleira e um movimento 12% maior no Aeroporto de Guararapes em comparação a 2018. Em Salvador, foram 800 mil turistas e 97% dos leitos de hotéis ocupados.

Gostemos ou não do carnaval, trata-se de um dos feriados mais importantes (senão o mais importante) do País para o turismo. Estamos falando de nossa festa mais famosa, cujas imagens correm o mundo, enchendo de cobiça estrangeiros que sonham em ver de perto as alegorias das escolas de samba cariocas, as ladeiras de Olinda, os trios de Salvador.

O Brasil luta há anos para sair da faixa dos 6 milhões de turistas estrangeiros, um número ínfimo considerando o tamanho e o potencial turístico do nosso território. O carnaval é um dos nossos principais produtos e, em termos mercadológicos, uma mina de ouro para associar a uma marca: milhões de pessoas postam nas redes sociais imagens que mostram a cultura musical, a criatividade nas fantasias, a alegria dos foliões, a irreverência do brasileiro. Em meio a desastres ambientais, violência e outras tragédias, é neste curto período que o mundo pode ver como o Brasil é belo, entender a essência do nosso povo e sonhar em nos visitar.

Em meio ao seu criticado discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente convidou o mundo a visitar o Brasil e a conhecer nossos destinos – ou, melhor dizendo, nossos produtos turísticos. Um aceno positivo de investimento, uma esperança de que a área fosse finalmente levada a sério como merece.

Quem tem um produto faz de tudo para que seu público-alvo veja o melhor dele. A Coca-Cola não anuncia a imensa quantidade de açúcar de seu refrigerante, mas a refrescância do primeiro gole. As empresas de celulares não contam sobre a obsolescência programada dos smartphones, mas valorizam as inovações de seus aparelhos.

Por tudo isso, o que mais me chocou no tweet do presidente não foi a escatologia da cena, mas o fato de ele depreciar o próprio produto turístico, o carnaval. Seria como se Bill Gates escrevesse que o Windows é lento, ou que a Fiat colocasse em seus anúncios que o Mobi tem um porta-malas ridículo.

Uma piada nos anos 80 dizia que “tudo tem um lado bom, menos disco do Wando”. Discordo (até porque adoro o Wando). Acredito que tudo na vida é feito de prós e contras: do seu grande amor à viagem dos sonhos, do smartphone ao carro popular, não há perfeição.

Há pontos a serem melhorados no carnaval? Sem dúvida. É justo usar um caso isolado para definir toda uma festa? De forma alguma.

Turismo é uma atividade econômica importante e precisa ser tratado com a devida seriedade. Mesmo que esteja vestido de maiô e glitter.