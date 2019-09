Cartões-postais para desbravar ao ar livre

Coruña é uma das cidades mais importantes e charmosas da Galícia. Situada no noroeste da Península Ibérica, a sua origem remete a tempos ancestrais. Trata-se de um lugar mágico, repleto de lendas e histórias incríveis para contar.

A cidade tem uma forte ligação com o mar. Há ali, portanto, muitas praias e monumentos erguidos à beira do Atlântico. Vestígios da nostalgia celta proliferam por todos os cantos. As dicotomias entre o presente e o passado e o tradicional e o moderno estão por todos os lados.

Com um forte legado romano em sua história, o local tem na imponente Torre de Hércules (Av. Navarra, s/n) o seu expoente máximo. Reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, o monumento é o farol mais antigo do mundo em atividade.

Construído ainda no século 2.º a mando dos imperadores Trajano e Adriano, o farol foi arquitetado por Gaio Sévio Lupo. Sua função básica era auxiliar os navegantes. Na Idade Média, entretanto, a torre perdeu sua função. Em 1682, o duque de Uceda ordenou que fosse feito um restauro na estrutura, que ganhou uma escada de madeira. A reforma, entretanto, só foi concluída em 1791, durante o reinado de Carlos IV, quando a torre ganhou um estilo neoclássico de Estaquio Giannini.

A Torre de Hércules tem 68 metros de altura e três andares. O primeiro, inferior, é quadrado,com 11,60 metros de largura e 34,60 metros de altura. Já o segundo, intermediário, possui menores dimensões e é octogonal. Por último, o terceiro, é menor ainda, também octogonal, suportando uma construção cilíndrica de vidro que protege a lanterna do farol. São 242 degraus até a belíssima vista panorâmica do Oceano Atlântico. Apesar de cansativo, vale muito a pena subir até o ponto mais alto da torre em dias ensolarados.

As visitas à Torre de Hércules podem ser feitas todos os dias da semana, sempre das 10h às 18h. No verão (de junho a setembro), o horário se estende até as 21h. O valor do bilhete é de 3 euros. Às segundas-feiras, as entradas são gratuitas e podem ser adquiridas na hora ou antecipadamente pelo site. A prefeitura de Coruña também oferece visitas guiadas. Elas precisam ser previamente agendadas por e-mail.

Aproveite também para visitar o Parque Escultórico da Torre de Hércules, que fica bem próximo do monumento principal. Neste museu ao ar livre é possível sentir a brisa do mar de um dos espaços naturais mais belos do mundo.

Outro cartão-postal que dá para emendar nessa visita é o Castillo de San Antón, construído no século 16. Apesar do nome, não se trata exatamente de um castelo, mas de uma fortaleza. No século 18, no entanto, o local foi convertido em prisão, função que ocupou até 1960. Com a prisão desativada, o local virou atração turística. Hoje, paga-se 2 euros para entrar e observar o pátio interno, onde ficavam as celas, e o Museu Arqueológico.

O maior passeio marítimo da Europa

São nada menos que 13 quilômetros de extensão - o maior de toda Europa. O passeio marítimo da Coruña é perfeito para fãs de caminhada, do pedal ou apenas da contemplação. O trajeto de uma ponta a outra é deslumbrante. Mas a ideia é não olhar apenas para o mar: a orla proporciona uma viagem pela história da cidade, que revisita os tempos dos celtas e dos romanos. Dedique alguns bons minutos às esculturas, os menires, a rosa dos ventos e pare para observar o antigo cemitério dos guerreiros muçulmanos.

Aproveite o passeio pela orla para visitar o Domus (Casa del Hombre), o primeiro museu interativo do mundo. Com o lema Conhece-te a ti Mesmo, o espaço é dividido em 200 módulos. Ali, os visitantes aprendem sobre genética, evolução humana, sistema motor e identidade. Desenhado pelo arquiteto japonês Arata Isozaki, o local é destinado a todas as idades e promete gerar momentos de reflexão (e diversão). O Domus (Rua Ángel Rebollo, 91) está aberto todos os dias, incluindo domingos e feriados, das 10h às 20h. O valor da entrada é de 2 euros.

Clima praiano

As praias de Orzan e Riazor, que ficam uma ao lado da outra, são bem distintas das brasileiras. Não há vendedores ambulantes, por exemplo. Portanto, para matar aquela vontade de um petisquinho praieiro é melhor passar antes em algum supermercado e levar seu kit de comidinhas.

Há sim os famosos chiringuitos (bares de praia), mas eles são mais comuns na alta temporada do verão (julho e agosto). De qualquer maneira, eles vendem apenas bebidas. Esqueça a caipirinha, o licor de café ou mesmo os drinques mais sofisticados. A única opção alcoólica por aqui é a boa e velha cerveja (3 euros o copo de 250 ml). Cadeira e guarda-sol, só trazendo de casa – não há opção de aluguel.

Apesar das diferenças com as areias brasileiras, Orzan e Riazor têm seu charme. Nos dias ensolarados, o clima é bem familiar. Crianças constroem castelos numa areia não tão fofa, e muitas famílias aproveitam para fazer piqueniques. Aos domingos, é comum ver surfistas e praticantes de wakeboard. Como é comum na Espanha, o topless é uma realidade, mas praticado com alguma moderação.

As noites de verão em Riazor costumam ser agitadas e repletas de jovens. No verão, artistas nacionais e internacionais se apresentam em um palco gigantesco montado na parte central da praia. Os festivais de verão de Coruña já receberam nomes como Patti Smith e The Pretenders. Detalhe: todos os shows são gratuitos.

O verde do parque do Monte de San Pedro

O Monte de San Pedro (Estrada Os Fortes, 7) é um dos lugares favoritos dos cidadãos de Coruña, principalmente nos fins de semana ensolarados. Com uma extensão de 78 mil metros quadrados, o parque público inaugurado em 1999 tem a melhor vista da cidade e oferece aos seus frequentadores a chance de desfrutar ainda mais da natureza exuberante da Galícia. O local, que coleciona oito hectares de superfície verde e vegetação italiana, é perfeito para caminhar, correr e fazer um belo piquenique aos domingos.

Antigo espaço militar defensivo (por isso há três canhões gigantes a céu aberto), a principal atração do parque é o elevador panorâmico (gratuito), que leva ao ponto mais alto da cidade em pouco minutos. Lá do topo se tem uma vista privilegiada das praias de Orzán e Riazor e também da Torre de Hércules. Aproveite o momento para fazer as melhore fotos da viagem.