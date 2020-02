Casa onde García Márquez escreveu 'Cem Anos de Solidão' vira centro cultural

A casa onde o prêmio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez (1927-2014) escreveu Cem Anos de Solidão, sua obra-prima, será convertida em um espaço de promoção da leitura.

O imóvel fica no bairro San Ángel Inn, zona sul da Cidade do México, e foi alugado por "Gabo" entre 1965 e 1967, logo após seu desembarque no país. A adaptação da casa ficará a cargo da Fundação para as Letras Mexicanas (FLM), que recebeu a residência como doação de Laura Coudurier, filha do antigo senhorio de García Márquez, Luis Coudurier.

Certa vez, o proprietário, então funcionário da prefeitura, ligou para Mercedes Barcha, esposa de Gabo, para cobrar o pagamento de aluguéis atrasados. Barcha disse que não tinha dinheiro porque seu marido estava escrevendo um romance, mas prometeu quitar a dívida assim que ele terminasse o livro, dali a nove meses.

"Sua palavra me basta", respondeu Coudurier, rechaçando qualquer garantia para o pagamento. A casa tem 260 metros quadrados, três quartos e dois banheiros e mantém as mesmas características de quando García Márquez e sua família moravam ali.

Na época, Gabo havia renunciado a suas tarefas de editor e redator publicitário para se dedicar integralmente àquele que se tornaria um dos mais celebrados romances latino-americanos de todos os tempos.

As atividades da futura "Casa-Estúdio Gabriel García Márquez" serão coordenadas pelo tradutor e crítico literário Geney Beltrán, com apoio do escritor Juan Villoro. O local será um "espaço de incentivo à criação e de encontro para a reflexão e o diálogo sobre temas relevantes da literatura universal", segundo a FLM.