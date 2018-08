Castelo de Hogwarts ganha show noturno de fogos e projeções

ORLANDO - Depois de um dia de atrações radicais, um começo de noite entre luzes, projeções e fogos de artifício. Desde o começo de 2018, é assim que se encerra a visita ao Islands of Adventure, o segundo parque temático do grupo Universal em Orlando.

Quando a noite cai, as atenções se voltam para o Castelo de Hogwarts, na área dedicada ao bruxo Harry Potter. Nas paredes do castelo são projetadas imagens, personagens e efeitos especiais marcantes dos filmes da série. As quatro casas de Hogwarts – Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa – são representadas em destaque no espetáculo. Tudo ao som de trilha sonora familiar aos fãs.

Em certos momentos, a impressão é de que o Castelo de Hogwarts está em chamas. Num piscar de olhos, surgem imagens de animais em suas paredes. De repente, o prédio é tomado por um espetáculo de luzes e fica parecendo uma árvore de Natal gigante. Aí, explodem fogos de artifício arrancando suspiros dos visitantes, muitos deles vestidos a caráter, com capas, varinhas e cachecóis.

Depois do sucesso do show de luzes no Castelo de Hogwarts, que tem atraído muita gente ao local à noite, a área temática de Harry Potter no Islands of Adventure vai ganhar uma montanha-russa em 2019. Detalhes do brinquedo são mantidos em sigilo. Por enquanto, a promessa é de algo totalmente diferente das demais atrações do parque, com aventura e ação, mas com perfil familiar, aberto também às crianças.

O brinquedo está sendo desenvolvido pelo Universal em conjunto com a Warner Bros. e a equipe de cenografia e design dos filmes de Harry Potter. Para a construção, o parque fechou a tradicional montanha-russa Dragon Challenge.

Dois ingressos. Harry Potter é o tema que conecta os dois parques temáticos do Universal. A vila de Hogsmeade, que contém o Castelo de Hogwarts e fica no Islands of Adventure, é a área mais antiga dedicada ao bruxo; foi inaugurada em 2010.

No outro parque do grupo, o Universal Studios, foi aberto em 2014 o Beco Diagonal, segunda parte do complexo de atrações dedicadas a Harry Potter, onde fica o Banco de Gringotes. A ligação entre as duas áreas é feita pelo trem Expresso de Hogwarts, que circula entre as estações King’s Cross (no Universal Studios) e Hogsmeade (no Islands).

Atenção: é preciso ter ingressos para os dois parques temáticos para embarcar no trem. O tíquete para 2 parques, válido para 2 dias, custa US$ 274,99. Com direito também ao parque aquático Volcano Bay, válido por 3 dias, US$ 309,99. Site: universalorlando.com.