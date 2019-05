Cena alternativa para curtir às segundas-feiras

O que fazer em uma segunda à noite em Buenos Aires? Esqueça a melancolia do tango e se jogue na pista com o show de percussão do grupo La Bomba de Tiempo (ingresso a 200 pesos ou R$ 17). O espetáculo ocorre apenas às segundas no Ciudad Cultural Konex, prédio dos anos 20 que funcionou como azeiteira até 1992. Reformado, se transformou em casa de cultura, sem perder os traços arquitetônicos originais do edifício com ares de fábrica e painéis em néon.

O show é realizado na grande área externa, a céu aberto. Não demorou para os batuques e a energia começarem a me contagiar. O quadril e os pés começaram a ter vida própria, o bom astral dos músicos no palco me fizeram sorrir e, ao fim de 2 horas de show, já me sentia em meio a uma espécie de carnaval argentino.

Como passei muitos dias na capital, acabei voltando. Afinal, cada show é único, guiado pela energia dos espectadores do dia. O Konex oferece outras atividades culturais, sempre buscando envolver o público, como a experiência de ouvir discos dos Beatles, Queen ou Pink Floyd em uma sala escura; festas dançantes ao ar livre nas tardes de domingo; além de teatro interativo e atividades para crianças.