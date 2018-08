Centro da Flórida: onde se hospedar e onde comer

Dos dois hotéis temáticos Lego, colados ao parque temático do grupo, a um resort inspirado no universo dos cowboys, sugerimos alternativas de hospedagem no centro da Flórida. Na hora da fome, anéis de cebola, fish and chips e sobremesas supercalóricas, como a típica torta de limão, em quatro restaurantes para não perder.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE FICAR

LEGOLAND HOTEL E LEGOLAND BEACH RETREAT

Para quem quer uma imersão completa no universo Lego, há dois hotéis oficiais que contam com decoração temática – da fachada aos quartos, passando pelas áreas comuns e pela piscina. Colado à portaria do parque está o Legoland Hotel. Em sua entrada principal, uma torre revela um relógio e um dragão, feitos com milhares de pecinhas. Os quartos estão divididos em andares temáticos, como Reino, Aventura e Pirata, e a diária para família de até cinco pessoas custa a partir de US$ 285. Já o Legoland Beach Retreat, mais novo e localizado em frente ao parque, às margens do Lake Dexter, encanta pela decoração praiana e por bangalôs que formam pequenas vilas ao ar livre, com vista para o lago e até trilha sonora de surf music instrumental. Nele, o chalé para dois adultos e até três crianças tem diárias a partir de US$ 135.

HAMPTON INN BY HILTON COCOA BEACH

Entre as águas doces do Banana River e o mar de Cocoa Beach, o hotel fica a meia hora da entrada para visitantes do Kennedy Space Center. Os quartos são modernos e confortáveis, com portas voltadas para um corredor aberto, de onde se vê a cidade e parte da praia. Neles, a varanda com poltrona também é bom lugar para aproveitar a vista e descansar depois de um dia de passeio. A diária para duas pessoas sai a partir de US$ 151.

BALMORAL RESORT FLORIDA

Inaugurado há pouco mais de um ano, o resort em Haines City tem boa infraestrutura – com piscina, parque aquático, bar, restaurante, salão de jogos, academia e cinema – e diversas casas com até seis suítes para aluguel. Modernas, bem decoradas e totalmente equipadas, inclusive com roupa de cama e banho, a maioria delas conta também com piscina particular. A diária para uma casa de três dormitórios, que comporta até oito pessoas (considerando duas pessoas no sofá-cama da sala de TV), tem preços a partir de US$ 249 – mais cobrança única de taxa relativa à limpeza, que gira em torno de US$ 150. Em 2019, está prevista, ali, a abertura de uma escola de esportes, com modalidades como futebol de praia, golfe e futebol – esta última contará com o programa de treinos Lições do Ronaldo, assinado pelo jogador brasileiro Ronaldo Nazário.

WESTGATE RIVER RANCH RESORT & RODEO

Pense num clima bem… americano. Multiplique por dez e você terá ideia de como é este resort em River Ranch. Sua decoração é toda inspirada no universo dos cowboys – tem até um saloon com bar e balada –; o local tem área para prática de tiro; e opções de dormitórios em formato de tendas indígenas típicas da América do Norte. Na extensa área ao ar livre, há casas para aluguel, marina com passeios de barco, campo de golfe, curral com cavalos e pôneis, área para acampamento e um espaço dedicado ao glamping, uma junção de glamour com camping. Por fora, as grandes barracas brancas têm aspecto rústico; por dentro, camas, armários de madeira e ar-condicionado. Os banheiros ficam na área externa (momento camping), mas cada família usa sua própria cabine, trancada à chave e com toalhas à disposição (um toque de glamour). O aluguel de uma cabana para até quatro pessoas custa a partir de US$ 232. Entre as barracas do glamping, há espaço para fogueira rodeada com cadeiras de balanço de madeira – para um marshmallow no espeto, claro.

ONDE COMER

HARRY'S SEAFOOD BAR AND GRILLE

Em Lakeland, de frente para uma praça e a poucos metros do Lake Mirror, um dos muitos lagos da região, o bar e restaurante se inspira em Nova Orleans. O local atrai famílias e grupos de amigos com pratos à base de peixes, frutos do mar e carnes, na faixa de US$ 15 a US$ 20. Para acompanhar cervejas, vinhos ou drinques, prove os tomates verdes fritos com queijo feta. E, para quem não tem problemas de colesterol, a sobremesa Oreo Beignets traz biscoitos Oreo empanados, com calda de chocolate. Não é que é bom?

HARBORSIDE

Com deck de madeira e amplas janelas, que permitem ver o pôr-do-sol à beira das águas do Lake Shipp, na cidade de Winter Haven, o restaurante tem cardápio variado, com peixes, ostras, lagostas, carnes, massas, saladas e sanduíches. Além dos pratos principais, que custam em média US$ 20, há petiscos típicos, como pedaços de cauda de jacaré (ou alligator) à milanesa. Não saia de lá sem provar a ótima torta de limão da casa, a Key Lime Pie, receita que marca presença em boa parte dos restaurantes da Flórida.

HARRY’S OLD PLACE

Ocupa uma casa simples de madeira, decorada com motivos náuticos e às margens do Lake Ned. É frequentado mais por moradores do que por turistas. No salão, uma lousa indica os peixes frescos servidos no dia, como haddock e salmão, com seus respectivos preços. Por cerca de US$ 18, o prato é servido com dois acompanhamentos à escolha, entre salada, vegetais cozidos e batata frita. Há ainda petiscos fritos como fish and chips, crepes e sanduíches, que saem, em média, por US$ 10.

PELICAN’S BAR & GRILL

Com deck suspenso e vista panorâmica para o mar de Cocoa Beach, no Cabo Canaveral, o bar e restaurante é uma das opções que movimentam o píer do local, principalmente nos fins de tarde. Comece com os anéis de cebola fritos e, depois, escolha um dos pratos, que custam, em média, US$ 15. Entre eles, muitos frutos do mar, como mexilhões e camarões, além de tacos e sanduíches. Para acompanhar, tem a batata frita da casa, gorducha e em forma de espiral, servida com molho caseiro – imperdível.