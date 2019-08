Chefchaouen, a cidade azul

Quando a gente chega a Chefchaouen, os olhos demoram a se acostumar a todo aquele azul. A cidade que povoa o perfil do Instagram de influenciadores do mundo inteiro tem mesmo as paredes, portas, janelas e até ruas do seu centrinho tingidas de tons de azul, sobretudo azul-denim.

Chefchaouen, hoje conhecida como a Cidade Azul, fica incrustada nas Rif Mountains, no norte do Marrocos. Outrora uma espécie de paraíso perdido – como fica distante de carro das principais cidades do país (são quatro horas de Fez e quase seis de Casablanca), ficou por muitos anos guardada quase como um segredo por seus poucos visitantes.

Hoje, virou febre nas mídias sociais e a cada ano recebe mais e mais turistas. Mas, no fundo, ainda conserva uma atmosfera diferente das grandes cidades marroquinas.

Fundada por berberes no século 15 como uma espécie de fortaleza para defesa contra invasores portugueses, hoje sua medina é pequena, com uma experiência social e de consumo ainda muito mais tranquila e agradável que nos grandes centros turísticos do Marrocos.

O melhor programa por ali é realmente “se perder” entre suas ruelas de tantos tons de azul, com casinhas de charmosa arquitetura marroquina ocupadas ora por lojinhas, ora por vendas de especiarias, ora por hoteizinhos simpáticos ou cafés e restaurantes. E há gatos, muitos gatos, por toda parte.

Chefchaouen significa literalmente “pérola azul”, mas há controvérsias sobre a origem da fixação da cidade pela cor. Alguns defendem que as casas teriam sido pintadas de azul primeiramente por refugiados judeus vindos da Europa nos anos 1930 e 1940 para simbolizar o céu; outros, menos crédulos, garantem que a cor funcionaria desde tempos antigos como uma espécie de repelente para os muitos mosquitos que existiam por ali.

Durante o dia, além de tanto azul, é também arrebatadora a visão da cidade rodeada por montanhas. Vale passar uma noite por ali para ver como sua atmosfera muda depois que o sol se vai. Com mais tempo na cidade, caminhe até as Cascades d’Akchour, um conjunto de cascatas com piscina de água azul-turquesa nas Rif Mountains, a quase 45 minutos de Chefchaouen.