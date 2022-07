Cinco dicas para não passar perrengue em Valle Nevado

As paisagens nevadas são lindas, mas uma viagem à neve sem a devida organização pode se transformar em um grande perrengue. Aqui, algumas dicas para sua viagem a Valle Nevado ser um sucesso.

QUE ROUPAS LEVAR?

O importante na neve é vestir-se em camadas. Use uma segunda pele por baixo com uma camiseta dry-fit, um fleece e, por cima de tudo, um casaco de neve. No Brasil, você encontra esses itens em lojas esportivas, ou, se tiver tempo livre em Santiago, pode deixar para comprar lá também, já que roupas costumam ter um bom custo-benefício no país. Luvas, gorros, cachecol e meia térmica são acessórios importantes.

Você também pode alugar roupas de esqui em Valle Nevado – custa 30.500 pesos por dia de aluguel (cerca de R$ 164), e inclui casaco, calça e luvas. Em Santiago também há lojas que alugam os trajes.

CUIDADOS COM O SOL

O sol que reflete na neve pode queimar os olhos e a pele, por isso é importante estar prevenido. Não economize no protetor solar e labial e repasse muitas vezes. Use óculos escuros ou de esqui (que podem ser alugados).

HIDRATAÇÃO É IMPORTANTE

Na altitude, nos sentimos mais lentos e ofegantes. A tendência é o corpo se habituar depois de três dias, mas é possível aliviar os sintomas se mantendo bem hidratado, e preferindo uma alimentação mais leve. Álcool não ajuda, mas quem resiste a um vinho chileno ou a um pisco sour? Beba devagar, e compense tomando muita água.

COMO FAZER UM BATE-VOLTA A VALLE NEVADO

Nos fins de semana, as estradas para Valle Nevado ficam lotadas, já que, além dos turistas, os chilenos aproveitam para curtir a neve na região. Afinal, são apenas 40 km de distância até Santiago. Como você está em férias, prefira ir durante a semana.

Em julho, por causa das férias escolares, há horários específicos para subir para a estação (das 8h às 13h) ou descer a Santiago (das 15h às 20h) mesmo durante a semana, o que pode causar congestionamentos. Melhor não fazer o bate-volta se for voar no mesmo dia.

QUANTO CUSTA SE HOSPEDAR NA ESTAÇÃO?

Quem se hospeda em Valle Nevado tem três opções de hotéis: Tres Puntas (considerado três estrelas), Puerta del Sol (quatro estrelas) e Valle Nevado (de nível superior). Este último é ski in/ski out, ou seja: você sai do hotel com esqui nos pés, diretamente para as pistas.

As diárias começam em US$ 200 por pessoa, em quarto duplo, e incluem meia pensão e passe de esqui, que dá direito a acessar teleféricos que levam às pistas e à gôndola, que pode ser acessada também por quem não vai esquiar.

Na estação também há apartamentos de aluguel por temporada. Um pequeno mercadinho oferece itens básicos, mas o ideal é trazer tudo de Santiago, já que as opções ali são restritas e os preços, mais altos.