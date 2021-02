Cinco experiências para desfrutar no Pão de Açúcar, no Rio

Apreciar as maravilhas do Rio de Janeiro do alto do Bondinho Pão de Açúcar é um passeio que não pode faltar na lista de nenhum turista que visita a capital fluminense. De lá de cima, a uma altura de quase 400 metros, o viajante tem uma visão privilegiada da orla da zona sul carioca, da Baía da Guanabara, da Ponte Rio-Niterói e do Cristo Redentor. Uma experiência tão marcante que pode – literalmente – ficar registrada na pele do visitante.

Um dos mais famosos pontos turísticos do Brasil e do mundo, o tradicional teleférico – em outubro de 2022 serão completados 110 anos da inauguração da primeira linha, que vai da Praia Vermelha ao Morro da Urca – faz parte de um parque localizado no meio da Mata Atlântica. Três meses depois do início das atividades, foi aberta, em janeiro de 1923, a segunda linha do bondinho, ligando o Morro da Urca ao alto do Pão de Açúcar. Cinquenta anos depois, em 1973, o Complexo do Pão de Açúcar (composto, além dos morros do Pão de Açúcar e da Urca, pelo da Babilônia) foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por sua importância na composição da paisagem cultural carioca.

Com lojas, bares e restaurantes, o parque turístico agora conta com novas atrações para enriquecer ainda mais a experiência de quem passeia pelo lugar – lembrando: sempre de máscara no rosto e álcool em gel nas mãos. “Trabalhamos para encantar nossos visitantes proporcionando momentos únicos. Por isso, buscamos trazer elementos especiais para promover a felicidade do nosso público”, diz o gerente de marketing do Bondinho Pão de Açúcar, Marcelo Gomes. Confira, a seguir, cinco programas que você pode fazer em uma visita ao Complexo do Pão de Açúcar:

Passeio de bondinho

Até o espião britânico James Bond se rendeu aos encantos da visão privilegiada do Bondinho Pão de Açúcar. Se bem que nesse caso, o passeio não foi dos mais tranquilos. O teleférico carioca serviu de cenário para uma eletrizante cena de luta do filme 007 Contra o Foguete da Morte, de 1979, em que o agente secreto é interpretado pelo ator Roger Moore.

Já para o visitante comum, que não é estrela de uma produção cinematográfica, o passeio em si não deixa de ser emocionante. Além da vista exuberante, há ainda opções mais caras de bilhetes para se incluir no roteiro um tour ecológico, para reverenciar fauna e flora da Mata Atlântica, ou histórico, para conhecer mais do primeiro teleférico do País e terceiro do mundo. As viagens ocorrem de 20 em 20 minutos ou quando atingir a capacidade máxima de cada bondinho, que, atualmente, devido às medidas sanitárias de prevenção à covid-19, está reduzida para 42 pessoas.

Endereço: Avenida Pasteur, 520 - Urca.

Horário de funcionamento do parque: todos os dias, das 9h às 21h, com entrada de visitantes permitida até as 20h.

Para a visita, a orientação é adquirir o bilhete antecipadamente no site oficial. Em compras online, há mais 5% de desconto. Crianças de até 5 anos não pagam ingresso.

Ingressos a partir de R$ 60,00 (adulto) e R$ 30,00 (crianças de 6 a 10 anos). Nascidos e moradores do Rio e Grande Rio têm 50% de desconto. Site: bondinho.com.br

Estúdio de tatuagem Base Tattoo Rio

Uma das novidades para os visitantes do Complexo do Pão de Açúcar é poder ter para sempre – e na própria pele – uma recordação do passeio. Até 30 de abril, artistas da Base Tattoo Rio, uma das maiores marcas de tatuagem e piercing da cidade, irão fazer desenhos inspirados na temática do local. Estará à disposição dos interessados uma variedade de ilustrações de símbolos do Rio de Janeiro e do Brasil, como contornos e relevos das montanhas, dos morros, da fauna e flora, dos teleféricos e de elementos da Mata Atlântica.

O estúdio de tatuagem foi montado em um teleférico que está localizado na Praça dos Bondes, espaço onde ficam expostos equipamentos de gerações anteriores dos bondinhos. Ali também há um mirante com vista para o Morro da Babilônia.

Local: Morro da Urca - Praça dos Bondes

Preço médio: R$ 175 a R$ 500

Horário de funcionamento: mesmo horário de funcionamento do parque.

Site: www.basetattoo.com.br

Quiosque VideoSelfieDronie

Quem não quiser ter uma recordação tão radical do passeio quanto uma tatuagem, pode escolher guardar uma lembrança mais convencional do Bondinho Pão de Açúcar. O quiosque VideoSelfieDronie oferece ao público a possibilidade de eternizar imagens da visita em vídeos personalizados captados por um drone. Certamente, a aeronave vai conseguir registrar cenas mais espetaculares do que as de um simples celular do turista.

Local: Bondinho Pão de Açúcar

Preço médio: R$ 80 a R$ 250

Horário de funcionamento: 9h às 19h, mediante a possibilidade climática de voo do drone.

Voos panorâmicos de helicóptero

O visitante do parque turístico ainda pode desfrutar de voos panorâmicos pelo Rio de Janeiro e, assim, ter mais uma chance de ver a Cidade Maravilhosa por um outro ângulo. A Helisight oferece um passeio de helicóptero de onde é possível ver toda a orla carioca. Os voos, que saem do Morro da Urca, possuem capacidade mínima de três pessoas e máxima de quatro, sempre do mesmo grupo familiar.

Local: Heliponto do Morro da Urca

Preços: a partir de R$ 375 para voos de 7 minutos

Horário de funcionamento: 9h ao pôr do sol, mediante a possibilidade climática de voo.

Site: www.helisight.com.br

Escalada no Morro da Urca

O bairro da Urca é considerado um dos maiores centros de escalada urbana do mundo. Assim, os mais aventureiros também podem aproveitar o passeio pela região para chegar às alturas de outra maneira. Com 220 metros, o Morro da Urca é o menor do Complexo do Pão de Açúcar e ideal para quem é iniciante no esporte – no seu pico fica o primeiro terminal do bondinho. Diversas empresas oferecem serviços de guia e aluguel de equipamentos para que a subida seja feita de forma segura.

O parque turístico oferece gratuidade do bilhete para escaladores filiados à Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (Femerj). Para isso, é preciso apresentar a credencial da federação, que é composta por 11 entidades (dez clubes de montanhismo e uma associação de profissionais de escalada) e tem como objetivo organizar o esporte no Estado e difundir a cultura do montanhismo.

Informações: www.femerj.org