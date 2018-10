Cinco viagens rápidas com crianças no feriado. E três sem elas

Então você está de folga a partir do fim desta quinta-feira, 11 de outubro, e só volta a trabalhar na segunda (15), mas não pensou em nenhuma escapada para os três dias inteiros de folga? A seguir, separamos cinco sugestões de viagens curtas para fazer com as crianças, e três sem os pequenos.

Atenção: os quatro principais complexos rodoviários que partem da capita paulista para o litoral e o interior têm previsão de tráfego intenso até as 23h de quinta-feira e a partir das 8h de sexta, na ida; e, na volta, das 12h às 23h de domingo. São eles o Sistema Anchieta-Imigrantes, Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Sistema Castello Branco-Raposo Tavares e Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto. As informações são da prefeitura de São Paulo. Uma sugestão para evitar congestionamentos, portanto, é acordar antes do amanhecer na sexta-feira e pegar a estrada antes de todo mundo, e deixar para voltar durante a madrugada de domingo para segunda-feira.

>> Com crianças

São Roque

Distância de São Paulo: 60 km

O que é: o Ski Mountain Park tem pista de esqui e snowboard, sua principal atração. Também circuito de arvorismo, paintball, trilha ecológica, teleférico, parquinho para as crianças menores, restaurante, choperia, chocolateria... Durante o feriado, há quiosques especiais de churrasco e caldos. O passaporte para várias atividades custa R$ 99,80. Complemente a viagem em família com hospedagem em uma pousada na Rota do Vinho, que tem vinícolas, restaurantes e pontos históricos.

Quantos dias: 1 para o Ski Mountain Park e 1 ou 2 para a Rota do Vinho

Parque das Neblinas, Mogi das Cruzes

Distância de São Paulo: 95 km

O que é: uma reserva de Mata Atlântica na encosta da Serra do Mar, no distrito de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes. É possível nadar e fazer canoagem no limpíssimo Rio Itatinga. Há seis trilhas na floresta, que variam de 350 metros a 11 quilômetros; uma delas pode ser feita de bicicleta (é preciso levar a sua). O parque também tem uma área de camping toda construída de forma sustentável. Tudo deve ser agendado por telefone (11-4724-0555 e 11-4724-0556) ou e-mail (parquedasneblinas@ecofuturo.org.br). Clique para ler como foi nossa visita ao parque.

Quantos dias: recomendamos 2 dias, para as crianças viverem a aventura de uma noite na floresta

Maresias

Distância de São Paulo: 170 km

O que é: um dos destinos litorâneos mais badalados do litoral paulista nos anos de 1990, tem tudo para divertir as crianças e despertar uma gostosa nostalgia nos pais que frequentavam a praia e curtiam o agito do surfe na adolescência. Com os pequenos, prefira pegar praia mais perto do Canto da Barra, o canto esquerdo da praia, onde o mar é mais piscininha. Durante o feriado, o Festival da Primavera - Mar & Cia leva cinema, praça de alimentação, atividades infantis e para os bichos de estimação à Arena Maresias, na avenida da praia.

Quantos dias: o feriado todo

Brotas

Distância de São Paulo: 250 km

O que é: a cidade às margens do Rio Jacaré-Pepira é sinônimo de atividades de aventura. O parque Viva Brotas tem a emocionante superbike, bicicleta que você pedala suspenso sobre um cabo de aço, e a tirolesa Voo do Canguru, em que um adulto e uma criança descem juntos. Menorzinho, o parque Aventurah tem várias brincadeiras ao ar livre numa área compacta. O rafting no Rio Jacaré-Pepira é um clássico. E há ainda cachoeiras e o novíssimo voo de balão. Leia todas as dicas para ir a Brotas com crianças.

Quantos dias: 3

Olímpia

Distância de São Paulo: 430 km

O que é: antigamente conhecida como capital nacional do folclore, Olímpia hoje é destaque no turismo nacional de águas termais. São dois os parques principais, o tradicional Thermas dos Laranjais e mais novo Hot Beach. A hotelaria e a gastronomia também cresceram e se qualificaram - há bons hotéis como Celebration, Enjoy, Hot Beach e Thermas Park.

Quantos dias: 2 ou 3

>> Sem crianças

Triângulo das Serras

Distância de São Paulo: 180 km

A área, entre os municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, está numa área de Mata Atlântica de altitude, entre rios, cachoeiras e paisagem montanhosa. Os passeios incluem trekking rural, bicicleta, cavalo. Fazer a trilha da Pedra do Baú é uma opção para colocar o corpo em movimento. As pousadas são intimistas e aconchegantes e há várias opções com boa gastronomia. Leia nossas dicas de passeios na região.

Quantos dias: dá para ficar até 5 dias sem repetir programa

Ilhabela

Distância de São Paulo: 205 km

Claro que dá para levar crianças à Ilhabela e é uma delícia. Mas, se estiver sem os pequenos, você poderá aproveitar a 5a. edição do festival Forró na Ilha, que leva atrações como Trio Virgulino, Peixelétrico e Trio Dona Zefa para animar o arrasta-pé no Ilha da Aventura Ecopark. Não deixe de agendar nas agências do centro um passeio à Praia de Castelhanos, no lado oceânico, a mais bonita da ilha. Se não quiser pegar filha na balsa, agende o serviço Hora Marcada. Custa R$ 65,30 no sentido São Sebastião-Ilhabela, e R$ 69,50 no sentido contrário.

Quantos dias: 3 ou mais

Petar

Distância de São Paulo: 320 km

O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, entre os municípios de Iporanga e Apiaí, é para aventureiros: os passeios lá consistem em trilhas, cachoeiras e exploração de cavernas. É uma paisagem belíssima com preços acessíveis em pousadas e pequenos estabelecimentos para alimentação, em geral de propriedade dos moradores.

Tempo: 3 dias ou mais