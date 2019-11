Uma cidade-Estado com o 9º melhor IDH do mundo, detentora de uma identidade cultural milenar, cuja diversidade se traduz em quatro línguas oficiais. Cingapura é totalmente urbanizada, intensa e repleta de hotéis. O Porcelain, no agitado e colorido bairro de Chinatown, tem ótimo custo-benefício. Seu ponto forte é a decoração, inspirada nos delicados ornamentos azuis da porcelana chinesa. A hospedagem em quarto duplo garante TV, Wi-Fi, frigobar e cofre digital. Também há serviço de lavanderia e SPA – pagos à parte. Dali, é facinho chegar a templos, museus e restaurantes.

Diárias desde US$ 95,79 para dois; porcelainhotel.com