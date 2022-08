Claude Troisgros lança experiência multissensorial exclusiva no Rio

Por muitos anos, o chef Claude Troisgros sonhou com um delicado projeto em que conseguisse mostrar aos seus clientes que a experiência de consumir a mais alta gastronomia não se resumia em apenas se deliciar com uma porção de comida desmanchando nos lábios. Para ele, sempre foi muito mais que isso, e o seu ponto foi comprovado com a estreia de Mesa do Lado.

A experiência gastronômica multissensorial, criada em parceria com o diretor artístico Batman Zavareze, foi apresentada para 12 jornalistas na noite do sábado, 13, no Rio de Janeiro, nos fundos do conhecido Bar do Claude, no Leblon. Aqui é interessante frisar a curiosidade dos clientes que estavam sentados no estabelecimento, nos observando entrar nos fundos, ao lado do chef. Diria que é exatamente neste ponto que o marketing do projeto é construído de maneira orgânica.

"Temos o sentido visual, que é a beleza do prato, o olfato, onde você tem o cheiro do que está acontecendo na cozinha e também o sentido musical, de ouvir toda essa mágica se concretizando aos seus olhos. Ah, e é claro, o sentido da felicidade concentrado em sua boca”, descreveu Claude, apoiado em minha mesa.

Fomos divididos em duplas em um ambiente que se assemelha a uma caixa de estúdio, totalmente preparada para o mar de apresentações que iriam nos acompanhar das 20h às 22h, sob os comandos da chef Jessica Trindade e uma equipe atenta e estilosa, trajada com a grife Martu, da estilista Marta Macedo.

A experiência

O espetáculo ocorre de maneira orquestrada: o tempo de preparo dos pratos casa com as projeções e poemas que são apresentados nas paredes, e a finalização dos pratos está alinhada com a troca de vinhos e talheres.

O cheiro que vem da cozinha está perfeitamente de acordo com as músicas que acompanham as histórias de vida de Claude e a explicação de como os pratos ali servidos surgiram. Há um tom leve e bem humorado em tudo - e tudo tem a cara do superchef. Os convidados são envolvidos pelas telas criativas elaboradas por Batman, com o objetivo de aguçar os sentidos durante as apresentações e a degustação dos pratos.

Um exemplo claro da execução perfeccionista do projeto foi quando me deparei com um aroma agradável inundando os cantos da caixa em formato de estúdio, enquanto ajudantes na cozinha flambavam pequenos mariscos. Enquanto isso, a razão pela qual aqueles ingredientes foram escolhidos é projetada em um videografismo encantador.

A arte se espalha por todo o espaço ao som da voz inconfundível de Marisa Monte em Lenda das Sereias. Quando recebemos o prato, foi feito uma espécie de rede de pesca comestível por cima da cavaquinha com vôngoles, lulas e dendê na medida certa. Tudo se conecta, a todo tempo. Você praticamente se desloca de sua cadeira e entra diretamente para a história de preparação do seu prato, que, por muitas vezes, conta com a participação de registros antigos da família Troigros.

'São diferentes técnicas de videomapping que te transportam para um mundo diferente do que você deixou lá do outro lado de fora da porta. Nenhuma imagem ou frase está ali aleatoriamente’, disse Zavarese. "Aquele nosso encontro entre o meu mundo visual e o mundo dele do paladar só poderia existir num lugar que não tem explicação, só se compreende sentindo profundamente, e o ponto dessa nossa convergência é a poesia.”

Os pratos

São nove pratos divididos em três atos, que fazem seus sentidos se conectarem à alta gastronomia por duas horas e vinte minutos, que passam num piscar de olhos. A cada colherada ou garfada, você entende o real motivo de cada ingrediente estar presente ali. Cada alimento tem um valor simbólico.

É impressionante notar como a harmonização do projeto está presente em minuciosos detalhes - como a aparição de Camila Pitanga recitando um lindo poema sobre amor e café, e Roberta Sá cantando Cabrochinha.

A estrela do primeiro ato é o ‘prato que não tem nome’, composto por ingredientes diversificados com purê de abacate, geleia de tomate e mel, ostra, couve-flor crua, queijo de cabra fresco e até uma flor, como um quadro vivo e saboroso. Na primeira colherada eu tive a certeza de que o projeto me deixaria estarrecido até o fim.

Outro destaque foi o cappuccino de cogumelos, que chega em uma caneca, com espuma por cima. Mas, em vez de café, um delicioso creme salgado invade o paladar de maneira inesquecível.

Foi difícil escolher somente um preferido do segundo ato, mas a tradição criada pela família Troisgros me conquistou: o magnífico escalope de salmão com azedinha, que foi estampado nas projeções como uma "receita que não admite erros".

O prato é servido com uma colher rasa, "diferentona", idealizada pelo avô de Claude. Não ache que você vai desperdiçar toda a suculenta azedinha restante no prato. Espere só mais um pouco e limpe o seu prato com a porção de pães que será servida.

O terceiro ato, a sobremesa, é consumado por um mil folhas inesquecível, com maracujá, chocolate e uma folha de ouro. Um final impactante, que faz jus ao projeto como um todo.

Encerrei a noite com a sensação de ter assistido a um filme indicado ao Oscar, que agrega um bom roteiro, ótimas atuações e uma trilha sonora impecável. A playlist, inclusive, eu torço para que vá para as plataformas de streaming o quanto antes.

Quanto custa

As "apresentações" começam no dia 25 de agosto, e ocorrem de quarta a sábado. As reservas já estão abertas e podem ser feitas pelo site mesadolado.com.br.

O custo do jantar harmonizado é de R$1.420 por pessoa, com duração de 2h20. Bon appétit.