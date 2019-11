Clima de mudança com muito a mostrar

Com tantas mudanças políticas e sociais em curso no país, as ruas da capital vêm ganhando novidades em ritmo considerável. De pequenos restaurantes familiares a garagens transformadas em cinema 3D (atenção, ninguém falou em iMax), as recentes medidas de abertura econômica começam a alterar a paisagem, fazendo de Havana uma cidade ainda mais interessante de ser descoberta - ou revisitada. Nada disso aparece ainda em guias de viagem. É o caso de ficar atento enquanto caminha entre os atrativos conhecidos - Capitólio, charutaria Partagas, Havana Velha, Castillo de la Real Fuerza, sorveteria Copelia. O bar Bodeguita del Medio, representado na foto, ficou famoso por ser frequentado pelo escritor Ernest Hemingway - a casa dele nos arredores de Havana, Finca La Vigia, é outro passeio interessante (hemingwaycuba.com).

A graça da pequeníssima Baracoa está na natureza preservada que a rodeia e nas casinhas coloniais do núcleo urbano desta que foi a primeira cidade fundada em Cuba pelos espanhóis, em 1512. A montanha El Yunque, que se ergue e se impõe na paisagem, é excelente para trekkings guiados. Para remo e descanso em uma praia deserta, siga para o Rancho Toa, na foz do rio homônimo.

Trinidad

Uma Salvador em menor escala, tão musical e mística quanto a capital baiana. Trinidad tem um centro histórico com calçamento de pedras que lembra o Pelourinho e no qual estão espalhados centros culturais e espaços onde se pratica a santería, tradição religiosa parente do candomblé.

Varadero

A duas horas de viagem de Havana, é o balneário turístico de Cuba por excelência. A fórmula é mesmo difícil de dar errado: águas transparentes da transição do Golfo do México para o Atlântico (as mesmas que banham a Flórida), faixas de areias claras e resorts de cadeias internacionais fazem de Varadero um endereço de férias popular entre turistas europeus.

Santiago de Cuba

Do século 17, o Castillo San Pedro del Morro é mirante privilegiado para observar a lendária Sierra Maestra, onde foi gestada a Revolução Cubana. Antiga capital do país, no século 16, Santiago de Cuba fica no extremo leste e tem na vocação musical o seu trunfo. Basta dizer que Ibrahim Ferrer e Compay Segundo, do Buena Vista Social Club, foram revelados em seus palcos. A Casa da Trova (Calle Heredia, 208) é endereço certo para ótimos concertos populares.