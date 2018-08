Com decoração temática, hotéis entram no clima da Copa

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decoração para a Copa do Mundo chegou também aos hotéis: três suítes da rede Accor em São Paulo e no Rio de Janeiro ganharam design especial inspirado no Mundial, que começa nesta quinta-feira, dia 14 de junho. Duas delas estão em hotéis de São Paulo, uma no recém-inaugurado Grand Mercure Vila Olímpia e outra no Ibis da Avenida Paulista. A terceira suíte temática está no Sofitel Ipanema, no Rio de Janeiro.

Na suíte da Vila Olímpia foi montada uma arquibancada com almofadas na antessala, que tem uma TV de 42 polegadas e espaço suficiente para os dois hóspedes do quarto e mais 12 amigos. Diárias a partir de R$ 1.050 o casal, com café. O quarto do Ibis Paulista é mais lúdico, com grama sintética e bolas de futebol presas em uma rede no teto; a diária custa R$ 409 para duas pessoas. O Viagem visitou ambas; clique para ver.

Para torcer. O Renaissance da Alameda Santos também entrou no clima da Copa e montou a Arena Renaissance. Ali serão transmitidos os principais jogos do Mundial a partir do dia 16, ao meio-dia, com menu especial, que vai de sanduíche de pernil a galinhada. A entrada é grátis.

Já as unidades de Belo Horizonte e de Salvador do Othon terão programação especial no dia dos jogos da seleção brasileira, com telão, música ao vivo e day use. Em BH, cada gol do Brasil valerá uma rodada de caipirinha; o day use custa R$ 50 mais taxas por pessoa. Salvador, por sua vez, terá o Forró Copa, em clima de festa junina, com telão e forró pé de serra.

