Com emoção, adrenalina e mais

Ao entrar no Thermas dos Laranjais, o visitante dá de cara com a Bolha Gigante, uma atração inflável de mais de 3 metros de altura que se escala com ajuda de cordas e pela qual você desce escorregando ou quicando, como preferir ou conseguir, até a piscina. A brincadeira é uma delícia de participar e hipnótica de assistir. Daí que, mal entrou, você já gasta uns bons minutos aqui.

Com 2,2 milhões de visitantes anuais, o Thermas dos Laranjais foi o terceiro parque aquático mais visitado do mundo em 2018, segundo levantamento da associação internacional do setor Themed Entertainment Association. Fomos em família. Eu estava acompanhada de duas crianças, de 8 e 2 anos, mais o avô e a avó dos pequenos.

Chegada

Era um sábado quente de abril. Não havia filas nas bilheterias (você pode comprar ingressos com antecedência, no site). A lotação máxima é de 15 a 20 mil pessoas por dia, segundo o vice-presidente do parque, Jorge Noronha. Habitués nos contaram ao longo do dia que só chega a tanto nas férias de verão e feriados prolongados – no restante do ano, a regra é a tranquilidade que encontramos.

A primeira providência é comprar o guarda-volumes (R$ 20, dos quais R$ 10 são ressarcidos na devolução da chave) e o cartão de consumo (desde R$ 5), para ser carregado com créditos em substituição ao dinheiro vivo, que não é aceito. Pagamentos em cartões de crédito e débito dispensam o cartão de consumo.

Conservação

O parque está bonito e muito bem cuidado. Você deixa toda a roupa e os chinelos no guarda-volumes e, como passa o dia andando de pés descalços, agradece pela limpeza impecável em toda parte, inclusive dos banheiros – nem deu nojinho de entrar neles pisando direto no chão.

Nos 300 mil metros quadrados de área total, você vai andar bastante. Mas, graças às árvores, aos trechos em que há coberturas translúcidas e às próprias áreas molhadas, toda caminhada tem sombra e frescor suficientes.

Brinquedos

São, hoje, 55 atrações – um dia é pouco. Até porque pressa não combina com água quentinha relaxante. As opções são bem distribuídas entre as faixas etárias. Toboágua, por exemplo, tem para todo mundo, dos pequenininhos aos adolescentes e adultos mais adeptos das fortes emoções. A altura determina quem pode ir em qual brinquedo – a partir de 1,20, abre-se um mundo. O site do parque tem as indicações de cada atração.

Na minha turminha, a bebê de 2 anos logo se encantou pelo Clube das Crianças, um playground aquático de 3.100 metros quadrados, tudo raso, cheio de chafarizes, baldões e toboáguas tranquilos. Atenção: o uso de boia de braço é obrigatório no parque todo para crianças de até 6 anos. Peça as suas na entrada: elas estão incluídas no ingresso. Para essa mesma faixa etária, o parque inaugura em 2020 o Lago Encantado, que será um jardim de atrações em uma grande piscina.

Enquanto isso, o menino de 8 anos mal via a hora de seguir para a Montanha-russa Aquática, inaugurada em setembro de 2017.

Foi o único brinquedo que nos fez esperar na fila, por 1h20. Entramos em um carrinho inflável para duas pessoas que percorre subidas, curvas e quedas em alta velocidade, por 370 metros. São vários momentos de gritos, frio na barriga e gargalhadas.

Os toboáguas mais novos são os do complexo Lendário, inaugurado em março. Do colorido conjunto de cinco pistas saem gritos de medo e empolgação, ouvidos entre curvas, retas e descidas íngremes. Sua supremacia, no entanto, logo será suplantada. O vice-presidente e arquiteto responsável por novas atrações Jorge Noronha disse que já existe projeto de um conjunto de toboáguas ainda maiores e com experiências mais diversificadas.

O Rio Selvagem é um rafting em um barco circular, mais de chacoalhões divertidos que de frio na barriga. Já o Rio Tranquilo fornece correnteza para deitar na boia, relaxar e observar. Durante o percurso é possível ver a pista de surf, aonde quase todo mundo chega cheio de determinação e sai depois de um caldo memorável.

O brinquedo que repetimos até perder as contas foi a Asa Delta. A pista tem 18 metros de altura, e a descida, numa boia dupla, inclui uma alucinante queda inicial, um ir e vir até a boia perder impulso e uma descida final num toboágua.

Fome, sede

Nos intervalos para lanchinhos, seguíamos para alguma das mesinhas “pé na areia” das duas praias artificiais – com ondas. Com direito a quiosques que vendem sanduíche, pizza, batata frita, sorvete, açaí. Para refeições completas, o Brazilian Restaurant vende pratos feitos, o Dragão Oriental serve bufê por quilo e o Oasis, pratos executivos.

Nas praias, várias barraquinhas vendem drinques alcoólicos e cerveja. Mas para quem não quiser sair de dentro d’água, o Thermas tem dois bares molhados: um dentro da piscina Hula Hula, perto do playground, e outro, Aquarius, em frente à Asa Delta.

RAIO X

Atrações: O maior, mais antigo e mais visitado parque de Olímpia tem, hoje, 55 atrações.

Público: Todas as idades; há várias atrações radicais.

Quanto tempo de visita? Dois dias para curtir tudo.

Infraestrutura: Restaurantes e muitos quiosques de alimentação. Os cinco complexos de banheiros e vestiários são grandes e limpos, mas não ficam muito perto das atrações. Caminha-se alguns minutos para chegar a eles.

Horários e preços: Das 8h às 20h, mas quase todos os brinquedos fecham às 18h. O ingresso custa R$ 100 de segunda a sexta-feira, R$ 120 aos sábados e domingos e R$ 140 em feriados. Há meia entrada para crianças de 7 a 12 anos, estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores do ensino público paulista, jovens de 15 a 29 anos de baixa renda (comprovada pelo ID Jovem) e pessoas com deficiência. Crianças de 1 a 6 anos pagam R$ 10. Nos meses de maio, junho e agosto, há desconto: ingressos a R$ 80.

Site: termas.com.br