Como ir e onde ficar na região de Torres del Paine

Em uma região na qual a caminhada é o carro-chefe, nos arredores do Parque Nacional Torres del Paine, repousar numa cama quentinha faz diferença para recuperar as energias e encarar as trilhas do dia seguinte. Com quartos espaçosos, serviço cuidadoso e integração com o meio ambiente, o Tierra Patagônia tem um clima descontraído, mas sem descuidar do conforto.

O hotel foi projetado de modo a não agredir a natureza do entorno - mesmo visualmente. De longe, ele parece camuflado na paisagem. É um prédio horizontal, da altura de um sobrado, feito de madeira. O plástico foi abolido - os hóspedes ganham garrafas com a marca da empresa, que podem ser enchidas em bebedouros e levadas para as trilhas no parque.

São 40 suítes espaçosas, onde os hóspedes podem se desconectar do dia a dia. Afinal, não há sinal de celular ou internet - a comunicação é feita por rádio, quando necessário. Assim, sobra tempo para curtir as piscinas interna e externa, ambas aquecidas e com vista para as Torres. Ou saborear sem interrupções as refeições incluídas no sistema all-inclusive, com um preparo cuidadoso e acompanhadas por vinho e sobremesa. É possível ainda curtir o spa com massagens (pagas à parte) ou fazer as aulas de ioga (essas, incluídas na diária).

Os passeios também fazem parte do pacote, com guias que recebem aulas com especialistas em glaciação, botânica, ornitologia, história e geopalentologia, além de primeiros socorros. Eles chegam um mês antes de a temporada começar e vivem numa vila própria, criada pelo hotel. "Temos 130 pessoas trabalhando aqui e tivemos de criar uma mini cidade”, conta Constanza Leiva Arellano, diretora de marketing da rede Tierra Hotels. O pacote de quatro noites, com tudo incluído, custa a partir de US$ 9.200 o casal. Em outubro, a promoção é poder levar até duas crianças hospedadas no mesmo quarto dos pais sem custo extra. Site: tierrahotels.com/pt/.

Outras opções

O site torresdelpaine.com reúne uma lista com as principais hospedagens da região, de hotéis luxuosos a hostels. Quem pretende fazer as longas caminhas dentro do parque que exigem pernoite em campings ou refúgios precisa fazer reserva. Baixe o mapa e planeje com calma as trilhas para saber quantas reservas serão necessárias para o tour. No site do Parque Nacional há todas as orientações para os trekkers.

Como chegar

Os voos a Puerto Natales, cidade mais próxima a Torres del Paine, só são operados pela Latam entre dezembro e fevereiro, na altíssima temporada. No resto do ano, voe até Punta Arenas e percorra os 300 km restantes em transfer, carro alugado ou ônibus – compre em bussur.com. Se quiser esticar a viagem, há ônibus de Puerto Natales a El Calafate, do lado argentino.