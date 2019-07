Como ir e onde ficar: o que você precisa saber antes de viajar

Como ir

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O voo direto São Paulo – Mendoza –São Paulo da Latam sai às terças, sextas e domingos e custa a partir de R$ 1.445. Já o da Gol parte às quintas e domingos e custa a partir de R$ 1.485.

Quando ir

O clima é sempre seco, e há tours o ano todo. No inverno, dá para esticar até estações de esqui próximas. No primeiro sábado de março, a Festa da Vendimia marca o início da colheita. Em abril, os vinhedos estão dourados.

Onde ficamos

Park Hyatt Mendoza

É possível se hospedar na capital e visitar as vinícolas durante o dia. O Park Hyatt Hotel Casino & Spa, alojado em um palacete bem no centro da cidade, fica em frente à Plaza Independencia. Confortável e com atendimento que une simpatia e profissionalismo, tem boas opções gastronômicas como o Bistrô M, com cozinha à vista e menu harmonizado de quatro etapas (2.400 pesos ou R$200). No Uvas Lounge e Bar peça o Negroni com redução de Malbec e ervas defumadas (300 pesos ou R$ 27). Para repor as energias depois de um dia exaustivo, a massagem relaxante no Kaua Club & Spa custa (1.550 pesos ou R$134).

O hotel também realiza periodicamente o Masters of Food and Wine, evento com estações gourmet pilotadas por chefs renomados e degustações de bodegas locais, juntando sabores a ritmos como o tango (haverá um por mês até dezembro; preço: 2.300 pesos ou R$ 206). A cada edição é lançado um vinho especial, como o que o renomado enólogo Walter Bressia produziu com exclusividade para o hotel.

Os hóspedes também têm à disposição experiências como tours guiados a bodegas e degustações harmonizadas de azeites ou alfajores. Se quiser arriscar a sorte, o cassino está logo ali junto ao lobby. As diárias começam em 150 dólares.

Cavas Wine Lodge

Ótima alternativa, combina conforto e imersão no mundo dos vinhos. Foi o primeiro “hotel de vinho” da Argentina e faz parte da seleta coleção Relais & Châteaux. Localizado em Luján de Cuyo, a cerca de 30 minutos da capital, o hotel produz seu próprio vinho. A hospedagem se concentra em charmosos bangalôs de adobe espalhados em meio a um vinhedo, todos com lareira, peças de arte, banheira, terraço privativo com piscina e cobertura acima do quarto para piqueniques com vista para os Andes.

Entre as experiências preparadas pelo hotel estão degustações em sua cave, jantares ao ar livre, noites de “asado & tango” – como o nome sugere, jantares embalados pelo ritmo argentino e um menu composto por empanadas, ojo de bife, costela na brasa e crepes de doce de leite. Custa 2.100 pesos (R$ 181). Diárias a partir de US$ 390 (R$ 1.490).