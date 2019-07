Como ir e onde ficar: o que você precisa saber antes de viajar

A Air Canada tem voos diretos para Toronto desde Guarulhos, por a partir de US$ 656 (mais taxas de embarque). O voo dura dez horas e chega no terminal 1 do Pearson International Airport, onde fica a estação do trem UP Express (ida e volta a 24,70 dólares canadenses ou R$ 68). O UP leva 25 minutos entre o aeroporto e a estação Union Station.

City Pass: o passaporte custa 92 dólares canadenses (R$ 255) para adultos e permite a entrada em cinco atrações: CN Tower, Casa Loma, Ripley’s Aquarium, Royal Ontario Museum e também o Zoológico de Toronto Zoo ou Ontario Science Centre.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Site: seetorontonow.com.

Onde ficamos

Thompson Toronto Hotel

Paredes e teto pretos. Uma árvore de florzinhas brancas no meio do hall. Bicicletas azuis para emprestar. O Thompson é um hotel-butique do grupo Hyatt com estilo descolado. Mesmo o quarto mais simples (sem antessala ou banheira) oferece amplo espaço para descansar e trabalhar. A cama king size com lençóis 300 fios te abraça e pede “fica só mais um pouquinho” quando o despertador toca. O chão do banheiro branco de mármore é aquecido e a academia, bem equipada – a diária custa a partir de 333 dólares canadenses (R$ 927) o casal. O café da manhã, pago à parte, é no Thompson Diner. Com fome, peça a releitura de ovos Benedict (16 dólares ou R$ 45); para começar o dia leve, peça a Avocado Toast (11 dólares canadenses ou R$ 30).

College Backpackers Inn

O hostel tem uma fachada pichada e pouco amigável, mas os funcionários são ótimos. Há quartos privativos (a partir de 109 dólares canadenses por pessoa, R$ 302) e coletivos com quatro ou seis camas (36,99 dólares canadenses por pessoa, R$ 102). O café da manhã é excelente para um hostel – tem café, leite, iogurte, biscoitos, bagels e pão de sanduíche, além de geleia e margarina. A cozinha pode ser usada 24 horas, a roupa de cama é boa e o locker no dormitório comporta uma mala de mão. No coração do Kensington Market.