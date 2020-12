Como será a nova área dedicada a Super Mario na Universal do Japão?

A promessa é de diversão como se estivesse dentro de um jogo de videogame. O Universal Studios Japan anunciou para 4 de fevereiro de 2021 a inauguração da primeira área temática do console Super Nintendo do planeta. A imersão nas aventuras dos irmãos Mario e Luigi, do dinossauro Yoshi e companhia marca o início das comemorações dos 20 anos do parque localizado em Osaka, no Japão.

O Super Nintendo World terá atrações temáticas de Mario Kart e Yoshi, assim como o Castelo de Peach e o Castelo de Bowser, além de restaurantes, lojas e outras experiências exclusivas. O interior do Castelo de Bowser, por exemplo, tem uma atmosfera misteriosa, com paredes de pedra, cercas pontiagudas e portas de ferro pesadas. Ali, fica uma enorme estátua de pedra do principal vilão do universo Mario, o Rei Bowser Koopa.

Para trazer ao mundo real a sensação de jogar Super Mario, os visitantes que usarem a pulseira com a tecnologia Power-Up Band poderão bater nos blocos de pergunta e coletar moedas virtuais, como se estivessem no próprio game, no desafio para recuperar o Cogumelo Dourado que o Bowser Jr. roubou.

O Universal Studios Japan fez uma parceria com a equipe de criação da Nintendo – incluindo o diretor representante da Nintendo, Shigeru Miyamoto –, para formatar a atração de Mario Kart no Super Nintendo World, que traz uma tecnologia avançada em realidade aumentada, mapeamento de projeção e projeção de tela combinada com um cenário físico, que recria os ambientes detalhadamente. No Mario Kart: Koopa’s Challenge, os visitantes correrão pelas pistas de Mario Kart com seus personagens favoritos e no percurso entrarão no Mushroom Kingdom (Reino de Cogumelo), onde irão atirar cascos enquanto correm para a linha de chegada com Mario, Luigi e a Princesa Peach.

“No coração do castelo está a primeira atração do mundo baseada na série de jogos Mario Kart, que vendeu mais de 150 milhões de unidades. A Universal Creative fez parceria com a Nintendo para dar vida a essa corrida dentro do Universal Studios Japan com Mario Kart: Koopa’s Challenge! Os visitantes colocarão seus fones de ouvido e isso os levará ao universo de Mario Kart para experimentar uma diversão sem fim”, afirmou o diretor sênior de Inovação e produtor executivo global de Mario Kart, Thomas Geraghty.

Além da nova atração para o ano que vem, o Universal Studios Japan também oferece aos visitantes experiências de outros ícones do entretenimento, como The Wizarding World of Harry Potter, The Flying Dinosaur, Minion Park e Despicable Me Minion Mayhem Ride.