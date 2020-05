Como serão as viagens de negócio pós-pandemia?

Os governos estão querendo que as pessoas voltem a trabalhar para limitar os danos econômicos da covid-19. E algumas empresas também estarão ansiosas para fazer funcionários se deslocarem em busca de clientes. Mas é improvável que uma vacina esteja pronta antes de, pelo menos, 12 meses. Portanto, a próxima viagem de negócios que você fizer pode ser um teste de resistência. Imagine os anúncios nos alto-falantes que os viajantes ouvirão.

Ding dong. Bem-vindo ao rebatizado Heathrow Waystation 5. Decidimos que a palavra “terminal” pode ser um pouco desanimadora para os passageiros nas circunstâncias atuais. Por favor, despache sua bagagem para que possa ser desinfetada. Pedimos desculpas àqueles cujas malas são feitas de couro legítimo, pois provavelmente haverá manchas.

Mas não se preocupe, será uma boa desculpa para fazer compras quando chegar ao seu destino. Após o check-in, siga direto para o controle de segurança para fazer seu teste por “swab” e verificar a temperatura. Como todos precisam ficar a dois metros de distância, a fila atualmente serpenteia pelo prédio.

Depois de passar pela segurança, vá para o duty-free, onde você pode escolher entre nossa extensa seleção de álcool em gel para higienizar as mãos. Espero que você tenha comido antes de chegar, porque nenhum dos restaurantes está aberto. Viaje com segurança. Ding dong.

Bem-vindo a bordo do voo 107 da Acme Airlines para Nova York. Eu sou seu piloto, capitão Richards. Devido às regras de distanciamento social, não temos um copiloto, pois não há espaço suficiente no cockpit para mais de uma pessoa. Mas não se preocupe, trouxe uma garrafa de café comigo e ainda não dormi em nenhum voo. Se eu não fizer contato com vocês a cada 30 minutos, a tripulação baterá com um martelo na porta da cabine.

Não poderemos fornecer a você nosso serviço normal de comidas e bebidas a bordo, mas aproveite a garrafa de água de cortesia, pacotes de nozes e batatas fritas salgadas e o assento vazio ao seu lado. Apenas um aviso, porém, para aqueles que escolheram se sentar junto à janela.

Os passageiros devem seguir as regras de distanciamento, então não será permitido passar pela pessoa no assento do corredor, se ela adormecer. De qualquer forma, apenas três pessoas são permitidas na fila para o banheiro em qualquer momento do voo. Você talvez não queira beber essa água tão rapidamente. Se precisar de mais alguma coisa, a tripulação irá ajudá-lo. Mas lembre-se de que precisarão de alguns minutos para atendê-lo, pois precisam vestir um traje de proteção.

Senhoras e senhores, vocês chegaram ao aeroporto JFK. Temos boas e más notícias. A boa notícia é que o tráfego de passageiros é menor que o normal. A má notícia é que, dada a necessidade de desinfetar o leitor de passaporte eletrônico após cada uso, a fila de imigração tem duração estimada de duas horas. E não, você não pode usar seu celular para atender as chamadas enquanto estiver na área de espera. Bem-vindo à terra dos que são livres! Seja corajoso!

Boa tarde e obrigado por escolher o Hotel Purgatório para a sua estadia. Nosso lema: você pode fazer o check-in a qualquer momento, mas, se ouvirmos você tossir, nunca poderá sair. Seu cartão-chave desinfetado já está disponível em um envelope higienizado. Infelizmente, como é permitido apenas uma pessoa por vez no elevador, o tempo de espera para chegar ao seu quarto é de 60 minutos. A propósito, o mesmo atraso se aplica pela manhã; portanto, se você estiver indo para reuniões, é melhor agendar o serviço de despertador por telefone com antecedência. Não há carregadores de bagagem, então, esperamos que você não tenha trazido muita coisa na mala.

Com o intuito de reduzir o risco para nossos funcionários, o quarto será limpo somente depois que você sair, então arrume sua cama. Sinta-se livre para levar para casa o xampu que está no banheiro: ninguém mais deseja pôr as mãos nele. O spa, a piscina e o bar estão fechados por razões óbvias, e não há serviço de quarto. Aproveite sua estadia.

Bom dia! Seja bem-vindo à Conferência de Gestores de Risco de 2020. Ou deveria ser a Conferência dos assumem riscos? Ha ha. Tenha certeza de que esta é uma sala totalmente higienizada. O slogan deste ano é: Nos preocupamos com a sua saúde porque o seu empregador não se preocupa. No momento das perguntas, não passaremos microfones, portanto, fale o mais alto possível. Fazer um painel nesse momento é difícil, então ele será limitado a dois palestrantes, um em cada extremidade do palco.

Infelizmente o serviço de bufê para almoço não está disponível; portanto, arrisque-se em um dos carrinhos de comida de rua do lado de fora do centro de convenções. Sua escolha será um exercício de gestão de risco em relação aos demais participantes. Não seria uma conferência sem estandes de exibição no saguão. Nossos patrocinadores terão prazer em vê-lo, mas apenas a uma distância segura e usando uma máscara. Por fim, familiarize-se com as saídas de emergência atrás de mim, à esquerda e à direita. Obviamente, elas devem ser usadas em caso de incêndio, mas podem ser úteis se alguém tiver um ataque de tosse.