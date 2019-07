Compras irresistíveis para fãs de Harry Potter

Todos os locais que vendem mercadoria oficial de Harry Potter têm preços semelhantes, mas os produtos nem sempre são os mesmos. Confira as melhores lojas.

EDIMBURGO

The Boy Wizard

(1 Victoria Street)

A localização não poderia ser mais apropriada: o Beco Diagonal da vida real. Dentre as muitas lojinhas pitorescas, uma fachada vermelha com detalhes dourados atrai curiosos. Dentro dela, há cachecóis de todas as casas de Hogwarts (de £ 25 a £ 40 - R$ 120 a R$ 193) e lembrancinhas menores. A loja é a principal da rede, mas há várias na cidade.

Museum Context

(40 Victoria Street)

A poucos metros da The Boy Wizard, exibe um Ford Anglia azul claro estacionado na entrada aos domingos. Mais apertada, a loja dá a impressão do que seria entrar na casa da família Weasley, com uma diversidade imensa de produtos empoleirados em prateleiras. Os donos capricharam na decoração, que conta até com a cabeça de um basilisco no último andar, ao lado de um espelho onde se lê o aviso de que a Câmara Secreta foi aberta. Cheia de produtos diferentões - entregam no mundo inteiro.

LONDRES

House of Minalima

(26 Greek Street)

Mais que uma loja, House of MinaLima é uma exposição das artes criadas para os filmes da saga Harry Potter. Ali há souvenirs mais sofisticados, como impressões da árvore genealógica da família Black. Também há panos de prato com estampas das capas do Profeta Diário e toda uma coleção de itens de Animais Fantásticos e Onde Habitam, saga ligada ao mundo da magia criado por Rowling. Os donos são os designers Miraphora Mina e Eduardo Lima, responsáveis por todo o estilo gráfico dos filmes. Ah, e se você pensou que Eduardo Lima soa brasileiro demais, acertou.

Platform 9 3/4

Estação Kings Cross

Uma das lojas mais movimentadas do universo Potter em Londres, chega a ter fila para entrar. Isso sem contar a outra espera, para tirar foto no carrinho de bagagem que “entra na parede” e costuma demorar, no mínimo, 15 minutos. Tirando a loja de presentes dos Estúdios Warner Bros, essa é a loja mais completa em termos de variedade, com uniformes de Hogwarts, chaveiros, canetas, baralhos, quadros, joias e bijuterias, mochilas, canecas, etc.