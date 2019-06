Confira 12 acampamentos de férias para crianças perto de São Paulo

Faltam poucos dias para as aguardadas férias de julho. O que, para os estudantes, significa alívio e diversão, para a família pode ser o oposto: é hora de fazer malabarismos para se dividir entre o trabalho e as crianças.

Para esta curta pausa na vivência escolar, os acampamentos de férias se tornaram ótimos aliados. Além de, em geral, oferecem atividades divertidas e educativas, também dão a chance de as crianças ampliarem a rede de amigos, trocarem experiências e conhecerem novas formas de pensar e fazer.

Selecionamos opções de acampamentos que, em comum, têm propostas educativas – todos, exceto o Sítio do Carroção, fazem parte da Associação Brasileira de Acampamentos Educativos (Abae) –; oferecem pacotes completos, com hospedagem, monitoria e todas as refeições; e estão próximas à capital paulista – a lista segue ordem crescente de distância a partir de São Paulo.

Embu-Guaçu

Aruanã, 60 km

Existe há 29 anos e ocupa 260 mil metros quadrados numa reserva de Mata Atlântica. Este ano, seu acampamento será entre 13 e 20 de julho, com o tema O Fantástico Universo dos Livros. Para crianças de 5 a 17 anos, a partir de R$ 2.990.

São Roque

Aldeia, 70 km

Pousada, abre para acampamento há 37 anos. Para esta temporada, preparou atividades culturais cujo objetivo é promover uma imersão no idioma alemão. De 15 a 19 de julho, para crianças de 2 a 14 anos. Desde R$ 1.710.

Igaratá

Turma dos Leões, 90 km

Aventurar-se para aprender é o lema deste acampamento que existe desde 1976 e inclui atividades como pesca, teatro e jogos. Recebe crianças de 4 a 16 anos, com temporadas de 5, 7 ou 10 dias entre 15 e 24 de julho. A partir de R$ 1.230.

Sorocaba

ACM, 100 km

Conhecida pela oferta de práticas esportivas dentro e fora do Brasil, conta com uma unidade de acampamento de férias no interior paulista. Há duas temporadas: de 6 a 13 de julho para os teens, de 11 a 15 anos; e de 13 a 20 de julho para o público de 5 a 14 anos. Desde R$ 1.100.

Porto Feliz

Acampamento Feliz, 120 km

O Hotel Fazenda Santo Antônio oferece, além de sua área de lazer, festas temáticas e atividades noturnas durante sua temporada de acampamento. Recebe crianças de 7 a 17 anos entre 13 e 20 de julho. Desde R$ 1.550.

Tatuí

Jully Camp, 145 km

Oficina de slime, festa junina (ou julina), noite em barracas com cinema e (tempos modernos) jantar temático de emojis e memes. Tudo isso está na programação deste acampamento, aberto em 1995. Para crianças de 3 a 16 a nos, de 7 a 13 de julho. A partir de R$ 2.090.

Sítio do Carroção

Inspirado em histórias de mestres da literatura, como Monteiro Lobato, o acampamento é repleto de atrações lúdicas. Recebe crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, em três temporadas: 7 a 13 de julho, 14 a 20 e 21 a 27. Piscina, labirinto, túnel que leva a um ribeirão, salão de jogos, trilhas e uma infinidade de aventuras - como a que busca vesígios de dinossauros - estão na programação.

Pindamonhangaba

Pumas, 150 km

Fundado em 1960, tem atividades como trilha noturna a cavalo, com direito a fondue e passeios a Campos do Jordão de quadriciclo. Para crianças de 5 a 17 anos e estadas de 18 a 24 dias, entre 4 e 27 de julho. Desde R$ 284 por dia.

Santo Antônio do Pinhal

NR Acampamentos, 170 km

Uma das maiores empresas no ramo, tem mais de uma base e tipo de acampamento. Além dos dedicados a crianças e adolescentes, há dois com foco no esporte, um de basquete, acompanhado por um ex-jogador da NBA, e um de futebol, que tem parceria com o clube italiano Juventus. A partir de R$ 3.285.

Charqueada

Ecologic Park, 184 km

Com atividades para escolas ao longo do ano, este parque ecológico abre para acampamentos com atividades de recreação, festas e sua atração mais procurada, o Jurassicamp, uma caverna dentro da mata onde, com auxílio da tecnologia 3D, aprende-se mais sobre geologia numa grande aventura. Para crianças de 6 a 16 anos, em duas temporadas: de 14 a 20 de julho e de 21 a 27. Desde R$ 2.560.

São Bento do Sapucaí

Paiol Grande, 200 km

A era medieval está de volta neste acampamento em meio à Serra da Mantiqueira, aberto na década de 1940. Tendo a Idade Média como tema, suas atividades – gincanas, excursões, bailes – contarão com a participação de personagens épicos como Robin Hood e Ricardo Coração de Leão. Para crianças de 6 a 17 anos, com estada de 7, 8 ou 10 dias entre 1º e 27 de julho. Desde R$ 3.275 (7 dias).

Leme

Rep. Lago, 200 km

Poder escolher as atividades de acordo com as afinidades é o diferencial deste acampamento, que oferece, ao longo da estada, diversas atividades paralelas. Há o projeto bumerangue, onde as crianças confeccionam seu próprio brinquedo de arremesso; uma oficina de jogos de tabuleiros; e festas de Parintins (típica de Amazônia) e julina. Terá três temporadas: de 5 a 11, de 12 a 18 e de 19 a 25 de julho. Desde R$ 4.235.

Brotas

Peraltas, 250 km

Dono de um dos mais interessantes centros de ciência e astronomia da América Latina, a Fundação CEU, este tradicional acampamento abre a temporada de inverno com a temática Reinos do Imaginário, resgatando histórias como Game of Thrones e Rei Artur. Entre suas atividades. oficina de camisetas customizadas, noite do Oscar, festa julina. Para crianças de 11 a 14 anos, haverá também uma Liga de Vôlei, com treino técnico dado por profissionais. Para crianças de 4 a 16 anos, com temporadas de 5, 6 e 7 dias entre 3 e 18 de julho. Desde R$ 1.999.