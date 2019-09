Confira 5 festivais no Brasil e na Argentina em setembro

Minas Gerais é, como sabemos, paraíso da gastronomia. Nada mais justo do que o Estado contar com muitos festivais de comidas e bebidas - abaixo você confere dois de dar água na boca. O Rio de Janeiro também entra na onda dos festivais, mas voltados à natureza, com eventos em Paraty e no Vale do Café. E tem ainda um de cinema na argentina Bariloche.

8º Festival Degusta - São Loureço, Minas Gerais - 1º a 30 de setembro

O mês será totalmente gastronômico em São Lourenço, cidade mineira a 4h de São Paulo e a 5h30 de Belo Horizonte. Por lá, até dia 30, ocorre a 8ª edição do Festival Degusta, este ano com a temática Cervejas Artesanais – Terroir Mantiqueira. Além de experimentar rótulos locais, os visitantes poderão visitar até 18 restaurantes que elaboraram pratos especiais com cervejas e, em cada um, levar um carimbo no chamado Passaporte Degusta. A partir de amanhã, o Senac dará treinamentos gratuitos como um de harmonização na Vila Gastronômica do Parque das Águas; e, a partir do dia 6, haverá workshops gratuitos e pagos, como o de barista (R$ 660), e outras oficinas. Programação em degustasaolourenco.com.br.

Flor Atlântica - Rio de Janeiro - 5 a 8 de setembro

As artes vão “florear” as cidades de Vassouras e Paulo de Frontin, no interior do Rio de Janeiro, durante o Festival de Primavera, entre os dias 5 e 8 de setembro. Quem abre a festa é Toni Garrido, com show gratuito na Praça Barão de Campo Belo, em Vassouras. Depois, a programação segue com conversas sobre ecologia, feira de produtos orgânicos, feira gourmet com pratos que incluem flores comestíveis, exposições e mais música, espalhados por lugares como o Jardim Ecológico Uaná Etê, organizador do evento, hotéis, igreja, centro cultural e pelas ruas centrais dos municípios. Há eventos gratuitos e pagos. Confira detalhes em uanaete.com.

Brumadinho Gourmet - Minas Gerais - 6 a 8 de setembro

A cidade mineira espera receber 24 mil pessoas em seu festival gastronômico, que ocupará os três dias do feriado da Independência (6 a 8 de setembro). Serão 10 restaurantes participantes (seis de Brumadinho e região e quatro de Belo Horizonte) oferecendo pratos e bebidas (carnes, queijos, doces e cervejas) harmonizados com PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) – que tal uma linguiça defumada com ragu de flor de beldroega? Os pratos custarão R$ 20 e R$ 25 e, para complementar a programação, os chefs Érick Jacquin (do programa Masterchef) e Ivo Faria darão aulas-show e haverá ainda feira de artesanato, concurso gastronômico, empório e shows. Mais: brumadinhogourmet.com.br.

7º Festival de Aves de Paraty - Rio de Janeiro - 19 a 22 de setembro

Dona de 45% das aves conhecidas da Mata Atlântica, segundo o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico), a região de Paraty é ótima para a observação de pássaros. Entre os dias 19 e 22, o Sesc Santa Rita, no Largo de Santa Rita, promove exposições, cursos e oficinas com temáticas sobre a natureza – como educação ambiental por meio da observação das aves – e saídas de campo monitoradas para encontrá-los. Tudo gratuito. Mais: bit.ly/avesparaty.

7º Festival Audiovisual - Barilhoche, Argentina - 23 a 29 de setembro

Bariloche, na Argentina, é reconhecida por suas pistas de esqui, paisagens e chocolates quentes. Mas, de 23 a 29 de setembro, a cidade – a 6h de São Paulo em voos diretos – recebe a 7ª edição do Festival Audiovisual, com exibição de 100 produções nacionais e regionais divididas em 13 categorias diferentes. Os filmes serão exibidos em diversas salas da cidade. Gratuito. Mais: festivalfab.com.ar.