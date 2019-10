Confira 6 eventos imperdíveis em São Paulo durante o mês de outubro

São Paulo - capital, interior e litoral - começa o mês com promoções e eventos gastronômicos, musicais, infantis e voltados ao público LGBT+. Selecionamos 6 para você fazer numa tarde, num bate-volta ou num fim de semana.

1º Mala Pronta Viaja Bi!

Quando: 5 de outubro

Onde: São Paulo

O que vai rolar: destinos nacionais e internacionais e palestrantes estarão reunidos na Rua Frei Caneca (número 1199) para discutir temas relacionados à viagens para o público LGBT+ naquele que é o primeiro evento do segmento no Brasil, organizado pelo blog de viagem Viaja Bi! em comemoração a seus cinco anos de existência. Estão confirmados nas conversas Rafael Leick (Viaja Bi!), Lucas Estevam (Estevam pelo Mundo), Rafael Bolacha (Uma Vida Positiva) e Jéssica Paula (Qual a sua Muleta?). Além disso, agentes de viagem oferecerão pacotes com descontos para quem quiser fechar viagem no evento, enquanto os destinos terão a oportunidade de mostrar suas opções para o público LGBT+, como Reino Unido e Paradise Coast, na Flórida. As inscrições são gratuitas.

Mais informações: malapronta.viajabi.com.br.

21º Festival de Jazz

Quando: todos os sábados de outubro

Onde: Santo Antônio do Pinhal

O que vai rolar: 12 concertos com canções do jazz e da MPB “com roupagem jazzística”, como definem os organizadores do festival que ocorre na Serra da Mantiqueira desde 1999. Oito shows serão gratuitos na Praça do Artesão e os outros quatro custarão R$ 120 por pessoa e serão realizados no salão da Pousada Jardim Suspenso da Babilônia - reservas pelo WhatsApp (12) 99765-2435. Entre os nomes da programação estão Tradicional Jazz Band, Quarteto do Bocato (BCGM Jam) e Bianca Gismonti Quarteto, entre outros.

Mais informações: spamusical.com/festivaldejazz2019.

1º Festival do Imigrante

Quando: 4 a 6 de outubro

Onde: Santos

O que vai rolar: apresentações artísticas, feira gastronômica, passeios guiados, shows e oficinas para crianças, tudo no centro histórico e com a temática imigrante para lembrar a presença de tantos povos e nacionalidades na formação da cidade litorânea. A abertura será na sexta, às 17h, com a saída do Bonde das Nações da Estação do Valongo - a bordo dele estarão representantes dos continentes africano, europeu e asiático. O destaque é a inauguração do Bonde Japonês, doado por Nagasaki em 2014 e que foi reformado para entrar para a frota do Museu Vivo Internacional do Bonde (onde você pode embarcar para fazer o passeio guiado por Santos). Já os shows serão de covers em tributo a Rita Lee, Cazuza e Queen.

Mais informações: turismosantos.com.br.

Temporada de alcachofra na Tia Lina

Quando: 5 de outubro

Onde: São Roque

O que vai rolar: de setembro a novembro é época de alcachofra em São Roque, cidade responsável por 90% da safra desta flor comestível no Brasil. Por isso, a partir de outubro, o tradicional restaurante Tina Lina, na Estrada do Vinho, amplia seu cardápio com opções como alcachofra recheada, mini pastéis de alcachofra, alcachofra a parmegiana e gratinada, estes dois últimos novidades desta temporada. E os fãs de sobremesa também saem ganhando: alcachofra Crocante com sorvete de nata e alcachofra com calda. Quem se interessar, ainda pode aprender técnicas para limpar a flor in natura com a Chef Carol Góes. O local possui ainda um empório com produtos à vendo, incluindo as alcachofras. Abre de sexta, fins de semana e feriados durante o dia.

Mais informações: cantinatialina.com.br.

Mês dos Tikitos

Quando: todo mês de outubro, de quinta a domingo

Onde: Vinhedo

O que vai rolar: para celebrar o mês da Criança, o Hopi-Hari garante ingressos grátis para crianças de até 12 anos acompanhadas de um pagante adulto - que compre o passaporte UNI (uma pessoa; a partir de R$ 140) ou o DUNI (duas pessoas; a partir de R$ 250). Ao longo do mês, ocorre a Hora do Horror Apocalipse, com monstros todas as noites, e, para as crianças que têm medo, a brincadeira é durante o dia, na companhia da bruxa Harikadabra nas áreas infantis Infantasia e Kaminda Mundi. Para fechar a programação do mês, no dia 13 de outubro, se apresentam na Arena di Hopi Hari MC Dynho e MC Mirella.

Mais informações: hopihari.com.br.

1º Festival Gastronômico Sabores de Socorro

Quando: 1º a 31 de outubro

Onde: Socorro

O que vai rolar: a tilápia, peixe típico da região de Socorro, é a estrela da festa, ou melhor, dos pratos especiais preparados por oito restaurantes da cidade para o evento. Nos cardápios haverá opções como tilápia assada na folha de couve, parmegiana de tilápia e ceviche de tilápia, entre outros.

Mais informações: socorro.tur.br/agenda/festival-gastronomico-sabores-de-socorro.