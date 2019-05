Confira os eventos de junho pelo mundo

1º/6 - Bem-estar em Aruba

O mês de junho vai ser inteirinho dedicado ao bem-estar na ilha caribenha. Hotéis e spas vão oferecer descontos e programas especiais. No Bucuti & Tara Beach Resort, por exemplo, os hóspedes poderão optar em fazer uma hora de ioga ou tai chi chuan na praia. Já a empresa Vela Aruba oferece descontos para a prática de ioga sobre pranchas. Aruba se orgulha da qualidade da babosa (aloe vera) cultivada na ilha, transformada, em uma empresa local, em cosméticos variados, como cremes, protetor solar, sabonete e muitos outros, usados em boa parte dos spas da ilha. Vale lembrar que Aruba está fora da rota de furacões. Mais: bit.ly/bemestararuba.

1º/6 - Festas juninas no Nordeste

Junho marca a clássica disputa entre Caruaru (PE) e Campina Grande (PB) pelo maior São João do Brasil. A cidade pernambucana começa os festejos já no dia 1º, com participações de Elba Ramalho, DJ Alok, Léo Santana e Bell Marques, entre outros. Segue até dia 30; site bit.ly/joaocaruaru. Em Campina Grande, a festa começa uma semana depois, em 7 de junho, e vai até 7 de julho. Na programação, nomes como Genival Lacerda, Joelma, Alceu Valença e Wesley Safadão. Confira: saojoaodecampinagrande.com.br.

5/6 - Cinema em Ouro Preto

Até dia 10, a cidade histórica mineira será palco para a exibição de filmes nacionais, oficinas e debates. O 14º CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto estrutura sua programação em três pilares: preservação, história e educação. Todos os eventos são gratuitos; mais em cineop.com.br.

7/6 - Festival de Blues em Chicago

O blues é uma tradição em Chicago, com dezenas de boas casas para ouvir música ao vivo. O Chicago Blues Festival, realizado até dia 9, levará o ritmo para vários palcos espalhados pelo Millenium Park – aquele da escultura em forma de feijão (Cloud Gate) que virou cartão-postal da cidade. A programação é toda gratuita, e abre na sexta-feira, às 19h45, com Bobby Rush, ganhador do Grammy em 2017. Confira a programação dos três dias de festa: bit.ly/chicagonoblues.

13/6 - Festa do vinho em Bento Gonçalves

A Fenavinho (Festa Nacional do Vinho) foi realizada ao longo de 44 anos em Bento Gonçalves. A última edição foi em 2011 – mas, este ano, ela retorna à cidade gaúcha sem perder sua principal essência: celebrar a cultura do vinho. O evento ocorre até dia 23, em paralelo à feira Expobento, que traz mais de 450 expositores de segmentos como vestuário, alimentação e variedades. A área destinada à Fenavinho será ambientada como uma vila imigrante, com espaços dedicados a vinícolas, agroindústria e gastronomia e apresentações culturais. Entre os destaques está a Galeria de Aromas, onde os visitantes aprenderão a identificar notas de algumas variedades produzidas na Serra Gaúcha. Outro destaque é um clássico da festa: vinho e suco de uva encanados em torneiras ao lado da Casa do Vinho, no centro da cidade, servidos nos fins de semana a partir do dia 1º. Site: expobento.com.br/fenavinho.

20/6 - Temporada de inverno em Campos

O feriado de Corpus Christi marca o início da alta temporada em Campos do Jordão. O Winter Festival, até o dia 22, reúne dois eventos. Começa com a festa Sutton Sunset, no dia 20, às 16h, com o DJ KVSH. No dia 22, ocorre a Feijoada Stella Artois, com open bar de cerveja, gin, vodca, uísque, energético e água. Preços começam em R$ 250; bit.ly/wintercampos. A partir do dia 30, começa o já tradicional Festival de Inverno, focado em música clássica, com atrações gratuitas e pagas, em vários palcos da cidade. A programação ainda não foi divulgada; veja em festivalcamposdojordao.org.br. Até 29 de julho.

20/6 - Cair na balada em Floripa

Oito festas ao longo de quatro dias em Jurerê Internacional. O Winter Play vai fazer Floripa dançar com uma programação que inclui Gabriel o Pensador, o projeto Manimal de Júnior Lima, Banda Eva e uma seleção especial de DJs. Pacotes podem incluir também transfer e hospedagem; bit.ly/winterjurere.

20/6 - Luz, música, observação

Até 14 de julho, a 2ª Festa das Luzes da Mata Atlântica vai transformar a paisagem da pequena cidade de Sacra Família (RJ), no Vale do Café. Os eventos ocorrem de quinta a domingo, a partir do meio-dia, no Jardim Ecológico Uana Etê, com instalações de luzes, shows, bate-papos culturais e até observação astronômica. Na programação musical, nomes como Zeca Baleiro, Eduardo Dussek, Osvaldo Montenegro e Danilo Caymmi. A partir de R$ 35; bit.ly/festaluzes.