CONFIRA OS MELHORES ROTEIROS PARA O ANO CHEIO DE FERIADOS

Planejar viagens com antecedência nunca é exagero. Que tal tentar de verdade esse ano? Você poderá descobrir lugares, revisitar aqueles que deixaram saudade e ainda pagar menos por bons serviços. Com mais feriados prolongados do que 2014 (são 12 ao todo, cinco deles com duração de quatro dias), o ano pode ser bem aproveitado, mesclando praia, interior e o agito das cidades.

As agências de turismo estão otimistas de que as vendas serão melhores do que no ano passado, atípico por causa da Copa e das eleições, e também apostam na estabilização do dólar. “Será um ano excepcional. Fazia tempo que não tínhamos tantas folgas assim”, diz Aldo Leone, presidente da Agaxtur. Segundo ele, Semana Santa, Corpus Christi e Nossa Senhora Aparecida são os mais disputados. Por isso, trate de correr para garantir um lugar ao sol. Ou na neve.