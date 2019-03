Confira pacotes para aproveitar o feriado da Páscoa

Toda chance de esticar uma viagem deve ser aproveitada em um ano com número reduzido de feriados emendáveis como é este 2019. São apenas seis, contando o já passado carnaval e considerando que Natal e ano-novo caem na quarta-feira, o que causa incerteza sobre o número de dias de descanso. Para comparação, no ano passado foram 11 feriadões.

A Páscoa, de 19 a 21 de abril, daqui a três semanas, é uma dessas chances – depois dela, só Corpus Christi, no fim de junho.

É época de tempo firme no litoral de Santa Catarina, com calor suficiente para a praia durante o dia e possível friozinho à noite em São Francisco do Sul (voe a Joinville), Balneário Camboriú (voe a Navegantes; o parque Beto Carrero World estará cheio, compre ingressos para dois dias antecipadamente), Florianópolis e Praia do Rosa (voe a Florianópolis). Vale o mesmo para pegar praia em Torres, no Rio Grande do Sul (leia em bit.ly/TorresRS), ou fazer um roteiro de vinhos em Bento Gonçalves (valedosvinhedos.com.br).

No eixo São Paulo-Rio de Janeiro, a rodovia litorânea Rio-Santos está em sua melhor forma em abril, quente e quase sem chuva. Nos dois Estados, as serras são ótimas pedidas e estão a distâncias possíveis de carro. Belo Horizonte tem diversão suficiente para o feriado e serve de base para bate-volta ao Inhotim, que retomou as atividades depois da tragédia na barragem em Brumadinho, em janeiro.

OS "MAIS MAIS"

Rio e São Paulo aparecem entre os cinco destinos mais buscados para o feriado de Páscoa em levantamentos divulgados por três agregadores virtuais de serviços de viagens: Skyscanner.com.br, Kayak.com.br e Voopter.com.br. Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis, Recife, Porto Alegre e Fortaleza também estão entre os “cinco mais”, dependendo do buscador.

Buenos Aires é o único destino internacional nessas listas de mais buscados para o feriado de Páscoa: aparece em quarto lugar no Skyscanner, e em sétimo no Voopter.

O Kayak pesquisou também, em sua base de dados, os destinos mais baratos na Páscoa. São Paulo ficou em primeiro lugar, com preço médio do aéreo em R$ 556. A capital paulista é seguida por Brasília (R$ 587) e Curitiba (R$ 593). O Voopter encontrou destinos mais em conta: Joinville (R$ 198), São José do Rio Preto (de onde se vai a Olímpia; R$ 212) e Rio de Janeiro (R$ 259,33). Os preços foram pesquisados para ida em 18 ou 19 de abril e volta em 21 ou 22.

Para quem busca destinos com festejos temáticos de Páscoa, há opções em Pernambuco, Minas e outros (leia abaixo). Selecionamos também pacotes – com ou sem transporte – para quem precisa gastar o menos possível, e opções com mordomias se dinheiro não for uma questão. É hora de programar sua escapada de Páscoa.