Confira pacotes para viajar no último feriado prolongado do ano

Os preços são para o período entre 14 e 17 de novembro (três noites) e as distâncias são contadas a partir da capital.

Resorts

Quality Resort Itupeva

Itupeva, 79 km

O resort vai aproveitar o feriado para comemorar o aniversário de sua mascote, Tixa, incluindo na programação hidroshow, balada em família, show de talentos e festa havaiana. Desde R$ 2.663 para dois adultos e uma criança, com café da manhã e transfer para o Hopi Hari, Wet’n Wild e Outlet Premium; bit.ly/qualiitu.

Mavsa Resort

Cesário Lange, 152 km

A festa de Halloween do resort será no feriado. Ou seja, prepare-se para noites do terror, baladas com bruxas, arrastão com monstros, cinema à meia-noite. Desde R$ 2.451 o casal e duas crianças de até 12 anos, com tudo incluído; mavsaresort.com.

Royal Palm Plaza Resort

Campinas, 95 km

No feriado, também terá programação de Halloween para crianças e adultos: acampamento do inimigo, jantar do monstrinho, beer pong do terror e bingo do bruxo, por exemplo. A partir de R$ 850 por pessoa (mais taxas) em apartamento duplo e pensão completa; royalpalm.com.br.

Brotas Eco Resort

Brotas, 249 km

O resort tem show de humor, discoteca, música ao vivo, futebol de sabão, paintball carveboard (skate para grama), bike e gincana. Mas seus guias levam os hóspedes para atrações da cidade, como a Casa da Cachaça e o Parque dos Saltos. Sai desde R$ 3.329 o casal e uma criança de até 9 anos, com pensão completa; brotasecoresort.com.br.

Hotéis e pousadas

Campo dos Sonhos

Suzano, 67 km

Tirolesa, trilhas ecológicas, cavalgada, passeio de charrete e de quadriciclo, pescaria e arvorismo são algumas das atividades incluídas no pacote do hotel-fazenda, que também oferece day use nos outros hotéis da rede. Com pensão completa, desde R$ 2.598 o casal e uma criança de até 4 anos, com direito a levar um pet; campodossonhos.com.br.

Porto Mare

São Sebastião, 196 km

A apenas 3 minutos da badalada Praia de Maresias, a pousada tem piscina com bar, sauna, empréstimo de cadeiras e guarda-sóis e é pet friendly. Desde R$ 1.495 o casal e uma criança de até 5 anos; pousadaportomare.com.br.

Beach Hotel de Camburi

Camburi, 167 km

Há dois hotéis da rede na praia do litoral norte. O Sunset, com pé na areia e beirando o rio, a partir de R$ 3.510, e o Cambury, na divisa com a praia de Camburizinho, desde R$ 2.376 – preços para o casal e uma criança de até 5 anos, com café do manhã; beachhotel.com.br.

Magic City

Suzano, 70 km

Quem quiser se esbaldar na água vai gostar de se hospedar na pousada deste parque aquático. Hóspedes têm livre acesso a ele e às piscinas aquecidas da hospedagem e também ao parque de diversões do complexo. A partir de R$ 1.055 o casal, com café da manhã; magiccity.com.br.

Pousada a Rosa e o Rei

São Francisco Xavier, 149 km

Do lado de fora, trilhas, cachoeiras, sauna, jacuzzi, picina, cabana do silêncio com fogueira à noite. Do lado de dentro, no quarto, ofurô privativo. Desde R$ 2.820 o casal, com café da manhã e sessão de ioga; arosaeorei.com.br.

Sofitel Guarujá Jequitimar

Guarujá, 96 km

Para os adultos, o hotel na beira da praia tem aulas de surfe, workshop de gastronomia e música ao vivo. Para crianças e jovens, balada teen e tarde com as personagens Elza, Bela e Rapunzel. Desde R$ 4.481, sozinho ou em casal, com café da manhã e almoço. No mesmo quarto, uma criança de até 12 anos e outra de até 6 anos pagam, cada uma, R$ 140 pela alimentação; bit.ly/nojequiti.

Estância Atibainha

Nazaré Paulista, 88 km

O dia é cheio neste hotel: a programação inclui visita à fazendinha, ordenha, passeios na mata, tirolesa, passeio de trenzinho, jogos, campeonatos e, à noite, jantares temáticos com música ao vivo. Desde R$ 3.222 o casal e uma criança de até 12 anos, com pensão completa; atibainha.com.br.

Fazenda Capoava

Itu, 100 km

Recreação acompanhada por biólogos é um dos diferenciais da fazenda. Assim, além de brincadeiras clássicas como esconde-esconde, há atividades socioeducativas. Com regime de pensão completa, desde R$ 4.580 o casal e uma criança de até 2 anos – crianças de 3 a 10 anos pagam desde R$ 687; fazendacapoava.com.br.

Fazenda Mazzaropi

Taubaté, 140 km

Atividades esportivas e artísticas não faltam para crianças e adultos. Tem circo, teatro, oficinas de arte; passeio de bicicleta, tirolesa, arvorismo; passeio de charrete, trole e a cavalo. Com pensão completa, custa a partir de R$ 3.750 para o casal e uma criança de até 2 anos; mazzaropi.com.br.

Avenida Charme Hotel

Águas de São Pedro, 186 km

No balneário de águas medicinais, o hotel foi fundado em 1942 e está localizado bem no centro da cidade. Tem jogos, brincadeiras, caminhada, hidroginástica e outras atividades. Desde R$ 1.440 o casal e uma criança de até 10 anos; bit.ly/avecharme.

Botanique Hotel & Spa

Triângulo das Serras, 179 km

Entre os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, este hotel se define como sendo de “pós-luxo” e oferece, além da exuberante natureza ao redor, acesso ao SPA D’ Água, piscina externa de água mineral, cinema com mais de 80 títulos, biblioteca com mais de 400 livros, quadra de tênis de saibro, trilhas, bicicletas para passeio, entre outras atividades. Desde R$ 7.898 o casal, com café da manhã e serviço de lavanderia; botanique.com.br.